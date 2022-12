UE investiga participación de Deutsche Bank en cártel de bonos

(Bloomberg) -- Deutsche Bank AG y Rabobank recibieron quejas formales del regulador antimonopolio de la Unión Europea por su supuesta participación en un cártel de bonos denominados en euros, lo que los expone a multas del regulador.

La Comisión Europea dijo el martes que envió a los bancos una declaración de objeciones en la que se exponían las preocupaciones de que los bancos se coludieron “para distorsionar la competencia” en el comercio de ciertos bonos emitidos por Gobiernos o agencias respaldadas por ellos (bonos SSA, por sus siglas en inglés).

La UE ha pasado más de una década investigando cómo los operadores bancarios intercambiaban información en las salas de chat, lo que ha generado miles de millones de euros en multas. Las investigaciones siguieron a la aprobación de miles de millones de euros en apoyo gubernamental para mantener vivos a muchos prestamistas europeos durante la crisis financiera tras el colapso de Lehman Brothers Holdings Inc. en 2008.

Se sospecha que los dos bancos “intercambiaron ilegalmente información comercial confidencial y coordinaron sus precios y estrategias comerciales al negociar estos bonos en el mercado secundario” en Europa a través de operadores entre 2005 y 2016. La comisión dijo que tales intercambios de información “habrían tenido lugar principalmente a través de correos electrónicos y comunicaciones de salas de chat en línea”.

Es la tercera investigación de la UE que involucra a cárteles que afectan el mercado de negociación de bonos. En abril de 2021, la comisión multó a tres bancos de inversión por un total de €28 millones (US$29,4 millones) por participar en un cártel de negociación de bonos SSA denominados en dólares estadounidenses. En mayo de 2021, descubrió que siete bancos de inversión participaron en un cártel de comercio de bonos del Gobierno europeo e impusieron multas por un total de €371 millones.

Posible acuerdo

Según las normas de la UE, los bancos pueden recibir multas de hasta el 10% de sus ingresos por infracciones antimonopolio, aunque las sanciones rara vez alcanzan ese nivel y las empresas tienen la oportunidad de apelar los hallazgos preliminares del regulador en audiencias y por escrito.

Deutsche Bank dijo en un comunicado que no espera recibir una multa porque ha “cooperado de manera proactiva” con la comisión y “como resultado se le ha otorgado inmunidad condicional”.

Un portavoz de Rabobank dijo que el banco “cooperará con la investigación de la Comisión Europea sobre el asunto” y declinó ofrecer más comentarios.

La comisión dijo que siguió adelante con una queja formal después de que las conversaciones sobre un posible acuerdo no dieran resultados.

