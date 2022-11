Multan a partido de Bolsonaro por denunciar fraude sin pruebas

(Bloomberg) -- El Tribunal Superior Electoral de Brasil multó al partido del presidente Jair Bolsonaro después de que insistiera en cuestionar el resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que perdió el mes pasado.

El presidente del tribunal, Alexandre de Moraes, ordenó el miércoles al Partido Liberal pagar 23 millones de reales (US$4,3 millones), acusándolo de actuar de “mala fe” e intentar socavar el sistema de votación electrónica de Brasil. Moraes también bloqueó la transferencia de fondos públicos al Partido Liberal y envió el caso al Supremo Tribunal Federal.

El partido de Bolsonaro sostuvo el miércoles que los modelos más antiguos de urnas electrónicas tenían problemas que hacían imposible identificar de forma correcta las máquinas, por lo que pidió que se anularan los votos emitidos a través de ellas. Si se llegara a la conclusión de que solo son confiables los modelos nuevos de las máquinas, el presidente conservador sería reelegido con el 51,05% de los votos, señaló el partido en una denuncia presentada el martes.

Sin embargo, el Partido Liberal no extendió la impugnación a la primera vuelta, que es lo que exigían las autoridades electorales como condición para considerar el caso. De haberlo hecho, habría enojado a muchos de sus propios miembros que ganaron escaños en el Congreso durante la primera vuelta.

A pesar de que la denuncia fue rechazada por el tribunal electoral, las acusaciones están avivando a los seguidores más leales de Bolsonaro. Muchos de ellos continúan bloqueando carreteras en todo Brasil, repitiendo acusaciones no probadas de fraude electoral y exigiendo una intervención militar.

Valdemar da Costa Neto, presidente del partido, ha estado bajo la presión de Bolsonaro y sus aliados para poner en duda el resultado de las elecciones, según dos personas familiarizadas con el tema.

Costa Neto ha hecho todo lo posible por apaciguar al presidente sin molestar a las autoridades electorales. Antes de publicar el informe que planteó interrogantes en torno a la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva, Costa Neto acudió a los jueces del Supremo Tribunal Federal para explicar las razones por las que lo estaba haciendo, dijeron las personas, que pidieron permanecer en el anonimato debido a que se trata de asuntos internos del partido.

