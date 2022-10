Terminó el auge de Wall Street impulsado por pandemia: contralor

(Bloomberg) -- Las ganancias en Wall Street se desplomaron en la primera mitad del año, lo que marcó el final del auge de la pandemia que impulsó un aumento en las bonificaciones, dijo el contralor estatal Thomas DiNapoli.

Las ganancias antes de impuestos en la industria de valores de la ciudad de Nueva York cayeron a US$13.500 millones en los seis meses hasta junio, un 56% menos que el año anterior, dijo el funcionario estatal el martes. Es probable que las bonificaciones de este año también disminuyan, agregó, ya que las empresas reservaron menos para compensación en el primer semestre.

“Los bancos y las firmas de valores ahora están reservando menos en compensación que el año pasado, lo que sugiere que las bonificaciones serán menores”, dijo el contralor adjunto, Rahul Jain, en una entrevista.

El tercer trimestre no fue mejor, ya que los bancos más grandes de Estados Unidos reportaron una caída de las ganancias impulsada por la disminución de las operaciones de banca de inversión. Aun así, la volatilidad está ayudando a mantener los ingresos comerciales y el consumo de EE.UU. está mostrando una inesperada resiliencia. Si bien las normas contables obligaron a los bancos a reservar más para posibles pérdidas crediticias, lo que redujo las ganancias, los ejecutivos dicen que no ven signos de estrés por parte de los clientes.

“Los últimos dos años de ganancias y bonos impulsados en parte por la extraordinaria respuesta federal a la pandemia no eran sostenibles”, dijo DiNapoli en un comunicado. “A medida que el sector se desacelera en 2022, las empresas líderes están revisando las necesidades de personal y espacio de oficinas, y una recesión prolongada podría afectar negativamente las arcas estatales y municipales”. En el año fiscal 2022, la industria de valores representó el 22% de la recaudación de impuestos estatales y el 8% de la recaudación de impuestos municipales.

DiNapoli mide el desempeño de la industria de valores con base en las ganancias antes de impuestos de las operaciones de corredores de bolsa de las firmas miembro de la Bolsa de Valores de Nueva York. Ahora hay 126 empresas de este tipo, frente a las más de 200 en 2007, antes de la crisis financiera mundial.

En otra señal de un empeoramiento de la fortuna, la ciudad representó menos del 18% de todos los puestos de trabajo de EE.UU. En un momento, llegó a albergar a un tercio del total, según el contralor.

El contralor afirmó que la ciudad de Nueva York tiene muchas cualidades que seguirán atrayendo a los mejores talentos.

Si bien el sector de servicios financieros ha liderado el retorno a las oficinas, muchas empresas todavía trabajan parcialmente de forma remota, dijo DiNapoli. La industria reportó una asistencia diaria del 56% a mediados de septiembre, en comparación con el 49% del total de empresas, dijo, citando una encuesta realizada por Partnership for New York City.

