Freeport supera previsión cobre en señal bajista para mercado

(Bloomberg) -- Freeport-McMoRan Inc., el mayor proveedor de cobre que cotiza en bolsa, produjo más metal de lo esperado el último trimestre, en una señal bajista para un mercado que ha carecido de dirección en las últimas semanas.

La empresa, con sede en Phoenix, ha aumentado la oferta gracias a un exitoso incremento de las operaciones subterráneas en la mina Grasberg, Indonesia, lo que contrarresta las dificultades de producción de algunos competidores. La producción aumentó frente al año anterior a 1.060 millones de libras, según informó la empresa en un comunicado, superando la estimación media de 1.030 millones de libras de los analistas encuestados por Bloomberg.

Al superar el consenso, Freeport podría agregar presión de venta a un mercado del cobre que en julio se desplomó a los niveles más bajos desde fines de 2020 por los temores a una recesión.

La acción registraba pocos cambios antes del inicio de la negociación regular el jueves. Las ganancias ajustadas cayeron a 26 centavos por acción, frente a los 89 centavos de hace un año, debido al aumento de los costos, aunque se ubicaron ligeramente por encima de la estimación media de los analistas. Los ingresos estuvieron en línea con las previsiones, mientras que la empresa recortó su proyección de gastos de capital para todo el año.

Se espera que el director ejecutivo, Richard Adkerson, se refiera a las perspectivas del mercado durante la llamada sobre los resultados de la compañía, incluyendo si el retroceso de los precios y el incremento de los costos afectarán el desarrollo de los proyectos. También es posible que se le pregunte por los esfuerzos de Freeport para ampliar su contrato de minería en Indonesia más allá de 2041.

En una entrevista realizada en septiembre, Adkerson destacó la desconexión entre los mercados financieros y físicos del cobre, con un comercio de futuros agitado que contrasta con una demanda de los usuarios aún fuerte y con inventarios globales relativamente bajos.

Nota Original:Freeport Tops Copper Estimate in Bearish Signal for Metal Market

