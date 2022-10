Acciones Twitter con menor diferencial desde anuncio compra Musk

(Bloomberg) -- Wall Street confía cada vez más en que Elon Musk completará su compra de US$44.000 millones de Twitter Inc. a tiempo.

Las acciones de Twitter subieron un 1% el jueves a US$52,34, el precio intradiario más alto desde abril, lo que colocó el diferencial de arbitraje sobre la adquisición propuesta en su nivel más estrecho desde que se anunció el acuerdo. El miércoles, el director ejecutivo de Tesla Inc. dijo que está “entusiasmado con la situación de Twitter” y ve el potencial a largo plazo de la empresa en un “orden de magnitud mayor que su valor actual”.

Eso hizo que las acciones de Twitter subieran por encima del nivel al que llegaron cuando Musk revivió el plan de compra previamente este mes. Antes de los comentarios de Musk, los operadores estaban preocupados por la financiación del acuerdo y el compromiso del multimillonario de completar la transacción después de meses de ires y venires.

Musk se enfrenta a un plazo judicial para completar la transacción establecido para el 28 de octubre.

