Netflix suma suscriptores de nuevo; dice desaceleración terminó

(Bloomberg) -- Netflix Inc. sumó suscriptores nuevamente, y Hollywood puede respirar aliviado.

La plataforma líder de streaming sumó 2,41 millones de usuarios en el tercer trimestre, superando las previsiones internas y las expectativas de Wall Street. Netflix creció en todas las regiones del mundo y dijo que espera agregar otras 4,5 millones de suscripciones a nivel mundial este último trimestre.

Si bien la compañía no está creciendo como lo hacía hace un par de años, la red de televisión más popular del mundo está de vuelta en una trayectoria positiva después de borrar las pérdidas de clientes en la primera mitad del año. Esas son buenas noticias para los inversionistas en Netflix y sus pares que sufrieron fuertes retrocesos en el mercado de valores cuando la compañía informó una desaceleración en su crecimiento a principios de año.

“Después de un primer semestre desafiante, creemos que estamos en el camino para volver a acelerar el crecimiento”, dijo la compañía en un comunicado a los accionistas.

Una sólida lista de programas nuevos atrajo a millones de nuevos espectadores en el tercer trimestre. El período comenzó con nuevos episodios de Stranger Things, una de las series de televisión más populares del mundo. Netflix también lanzó el gran éxito coreano Extraordinary Attorney Woo, las películas The Grey Man y Purple Hearts, y el drama Monster: The Jeffrey Dahmer Story, su segunda serie original en inglés más popular.

Los ingresos del trimestre crecieron un 5,9 % hasta los 7US$.930 millones, superando las proyecciones de los analistas. La ganancia de US$3.10 por acción también superó las estimaciones, mientras que el número de clientes de paga aumentó a US$223.1 millones.

