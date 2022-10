Yanquis fuerzan un quinto juego ante Guardianes

CLEVELAND (AP) — Gerrit Cole dio a Nueva York lo que necesitaba, siete sólidas entradas, y Harrison Bader conectó un cuadrangular de dos carreras para que los Yanquis salvaran su temporada al forzar el quinto y decisivo juego de la Serie Divisional de la Liga Americana con una victoria 4-2 sobre los Guardianes de Cleveland en el Juego 4, el domingo por la noche.

“Esta serie definitivamente no ha terminado y tenemos objetivos más grandes”, dijo Cole. “Pero definitivamente que me estoy dando la divertida de mi vida, lo adoro y no puedo esperar para seguir”.

El hombre de los 324 millones de dólares de Nueva York, Cole, permitió dos carreras y ponchó a ocho en la victoria sobre los Guardianes por segunda vez en seis días. No fue dominante, pero Cole mantuvo a los bateadores de los Guardianes fuera de las bases y fuera de balance.

Bader pegó de jonrón por tercera vez en la serie a ganar tres de cinco juegos, conectando en la segunda entrada a Cal Quantrill, quien llegó invicto en 44 partidos en Progressive Field.

Después de arruinar el Juego 3 el sábado, cuando el bullpen de los Yanquis tuvo su peor debacle en la rica historia en postemporada de la franquicia, Nueva York se recuperó y estará de regreso en casa.

“Nuestros muchachos tenían esa mirada en sus ojos esta noche, y todo inicia con Gerrit”, señaló el primera base Anthony Rizzo. “Es una victoria completa para nosotros y eso es quienes somos y son la clase de victorias que necesitamos”.

Nueva York tendrá como abridor del Juego 2 al derrotado Jameson Taillon para encarar a Aaron Civale el lunes por la noche en Yankee Stadium.

El ganador del encuentro avanzará para medirse a Houston en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

“Saben, si me hubieran dicho en marzo, acabamos de firmar para el Juego 5 en Nueva York para disputar un boleto para la Serie de Campeonato de la Liga Americana, hubiera corrido a Nueva York. ¡Estoy emocionado!”, declaró Terry Francona, manager de los Guardianes.

Por los Yanquis, los venezolanos Gleyber Torres de 4-1 con una anotada, Oswaldo Cabrera de 4-0.

Por los Guardianes, los dominicanos Amed Rosario de 4-1, José Ramírez de 4-1 con una impulsada, Óscar González de 4-1. Los venezolanos Andrés Giménez de 4-1, Gabriel Arias de 3-0.