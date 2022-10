Indignación en Argentina tras la muerte de un aficionado en un partido

Un aficionado murió por un paro cardiorrespiratorio en medio de los graves incidentes registrados el jueves en el duelo entre Gimnasia y Esgrima y Boca Juniors, por la Liga Profesional-2022 del fútbol argentino.

Actualiza con tuit de la Conmebol ///Buenos Aires, 7 Oct 2022 (AFP) - El presidente de Gimnasia La Plata, Gabriel Pellegrino, calificó el viernes de barbarie la que se vivió en el momento en que murió un hincha de club a raíz de los disturbios que forzaron el jueves la suspensión del partido clave contra Boca por la Liga Profesional."Nunca vi tanta barbaridad. Fue como en las peores épocas donde su cruzaban barras contra barras. Pero acá era la Policía contra socios. Retrocedimos 20 años en el ecosistema del fútbol", dijo Pellegrino a la radio La Red.Gimnasia fue el último equipo que condujo como DT el ídolo futbolístico Diego Maradona antes de morir en 2020, en su lecho de enfermo.El aficionado del Lobo gimnasista César Regueiro (57 años) falleció de una crisis cardíaca en los alrededores de la cancha.Regueiro intentaba poner a salvo a sus dos nietos de 5 y 6 años de una nube de gases lacrimógenos lanzados por la policía para dispersar a socios afuera del estadio Juan Zerillo de La Plata, a 60 km al sur de Buenos Ares.Decenas de socios que trataban de ingresar tenían sus tickets en la mano, pero la policía cerró las puertas al ver colmada la capacidad del estadio con 21.000 espectadores.Por la fecha vigésimo tercera, en el tramo de definición, a cuatro fechas del del final, Gimnasia recibía a los 'xeneizes', segundos en la clasificación.A los 9 minutos el árbitro suspendió el encuentro cuando una nube de gases lacrimógenos cubrió el interior del estadio. - Pánico en la cancha - Miles de personas, entre ellas los jugadores y los cuerpos técnicos, empezaron a sufrir el ardor de los ojos y los ahogos, en medio de escenas de pánico que involucraron a familias enteras con niños."Estaba mi mujer y mi hija de dos años que no podía respirar. Cuando llegamos todos al vestuario y nos salvamos me quebré (llanto). Después le llevamos botellas de agua a la gente que estaba en la tribuna" relató Leo Morales, jugador de Gimnasia, en rueda de prensa.Los hinchas trataban con desesperación de romper la alambrada perimetral para respirar mejor dentro del campo.Para el Lobo platense era la última oportunidad de dar pelea por el título, sexto con 37 puntos, a siete del líder Atlético Tucumán (44).De igual modo se jugaba su suerte el escolta Boca (42), que aspiraba a recuperar la punta, en una lucha por el campeonato que incluye a Racing (41), Huracán (40) y River (38).El gobierno de la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país y cuya ciudad capital es La Plata, anunció en un comunicado que relevó del cargo al jefe del operativo policial de custodia del partido y que inició una investigación.La gobernación dijo que fueron dadas de alta siete de las ocho personas atendidas por efecto de los gases.Regueiro es el cuarto muerto en lo que va del año por violencia en las canchas, dijo la oenegé Salvemos al Fútbol, según la cual el número total de fallecidos desde 1931 asciende a 342."Pudo ser una tragedia, porque se producen avalanchas, te pisotean y se mueren decenas. Esto fue preparado, hay una 'mano negra'. La responsabilidad es de la policía y la municipalidad que no mandó paramédicos y médicos", dijo en rueda de prensa Oscar Regueiro, hermano de la víctima.Los Regueiro son una familia numerosa con varios miembros de fuerzas de seguridad."Lo mató la policía. Estando en el suelo, descompuesto, no podía respirar y seguían tirando gases donde estaba él", denunció en las redes sociales una de las hijas del falecido, Estefanía Regueiro.La gobernación provincial agregó: "Es inadmisible que anoche miles de platenses hayan tenido que vivir lo que vivieron. La justicia investiga si hubo sobreventa de entradas. El operativo no fue capaz de brindar seguridad".La Conmebol envió sus condolencias a los familiares, al club y a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por el fallecimiento del simpatizante de Gimnasia en un tuit en el que ratificó su "firme compromiso con un fútbol libre de toda forma de violencia".