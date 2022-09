Mobius invertirá en Brasil si Lula gana en transición pacífica

(Bloomberg) -- El veterano inversionista en mercados emergentes Mark Mobius está dispuesto a invertir más dinero en Brasil si el líder de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva gana las elecciones presidenciales el próximo mes y asume el cargo en una transición pacífica.

Es este último punto el que constituye la gran incógnita, ya que mientras Lula está muy por delante en las encuestas, a Mobius le preocupa que el actual presidente, Jair Bolsonaro, pueda impugnar el resultado en el tipo de controversia que llevó a manifestantes a irrumpir en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero del año pasado.

Y aunque los operadores sostienen que esa posibilidad no está en su escenario base, Mobius dijo en una entrevista que es un riesgo de cola suficiente para impedirle aumentar su actual exposición a Brasil, que se mantuvo relativamente sin cambios en los últimos meses. Bolsonaro, que ha cuestionado el sistema electrónico de recuento de votos de Brasil como lo hizo el expresidente de EE.UU. Donald Trump, se ha comprometido a aceptar los resultados “siempre que las elecciones sean limpias.”

“Si las elecciones van bien y Lula entra, entonces probablemente buscaremos agregar algunas de nuestras participaciones”, dijo Mobius, de 86 años, quien dejó Franklin Templeton Investments en 2018 para fundar Mobius Capital Partners. “No es solo por Lula, sino porque hay una transición de poder estable y eso será una buena noticia”.

Las acciones locales podrían beneficiarse de un posible pico en el ciclo de ajuste monetario de Brasil y del hecho de que la nación está bien posicionada para beneficiarse de las interrupciones de la cadena de suministro mundial, según Mobius. Incluso tras el repunte del año a la fecha, el índice Ibovespa se vende a unas 6,5 veces las ganancias futuras, frente a su promedio histórico de 10 años de 11,5 veces, según datos de Bloomberg.

Brasil “está aislado de esos problemas en Europa” y “tiene muchos de los recursos que la gente quiere”, dijo Mobius, y agregó que es probable que Lula fomente el gasto de los consumidores.

En el período previo a la votación, Mobius ha favorecido a las empresas de software en medio de una fuerte demanda de su producto, siendo Totvs SA una de las principales opciones.

“La clave, por supuesto, será el tamaño del gasto y hasta dónde llegue, pero recordemos que el Gobierno puede gastar mientras el país crezca y la productividad aumente”, dijo. “Eso no debería ser un gran problema si son capaces de seguir haciendo crecer el país, y también si hay un buen empleo”.

