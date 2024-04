Ortuzar (PNV) cree que Sánchez "está más en irse que en quedarse" y no descarta que dimita

Bilbao, 28 abr (EFE).- El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está más en irse que en quedarse, por lo que no descarta que dimita y que se haya dado cinco días de reflexión "para dar tiempo a su partido a que reaccione".

En entrevistas publicadas este domingo en El Correo y en Deia, Ortuzar se ha referido a este asunto y ha opinado que "no es una pose ni un cálculo político; no tengo ningún dato, pero me da la sensación de que no es una táctica para reforzarse por el asedio al que le someten el PP y la prensa de ultraderecha digital".

Tras comentar que no ha podido hablar con Sánchez porque "su entorno" le ha comunicado que "no atiende llamadas", le ha enviado su "solidaridad y respeto", y ha reiterado que "lo que ha hecho es raro, lo que me lleva a creer que, en el inicio, lo ha hecho más pensando en dimitir que en seguir".

En el caso de que, finalmente, el presidente decida seguir "la forma de simbolizar el cambio y la fortaleza", en opinión de Ortuzar, es someterte a una cuestión de confianza y que le apoyen sus socios habituales.

"Así demostraremos al PP que sigue habiendo una mayoría sólida de investidura que se mantiene a lo largo de los meses y que tiene que dejar de utilizar el asedio como instrumento político", ha explicado.

Ha mantenido también que el clima político español "empieza a hacerse irrespirable y con mezcla de elementos peligrosísimos", entre ellos "la no asunción de la aritmética parlamentaria y que este Gobierno es legítimo", así como que "existe una escalada verbal amplificada por un sistema mediático que vive en una burbuja deontológicamente rechazable".

En el caso de que Sánchez finalmente dimita, Ortuzar cree que "solo cabe que sea sustituido" porque "de momento" no se pueden convocar nuevas elecciones, y en ese caso, se mantendrían los "compromisos" y los "acuerdos" firmados por el PNV y el PSOE. FEE

