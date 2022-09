Chelsea cesa al entrenador Thomas Tuchel tras derrota en Zagreb

Chelsea, que ha protagonizado un discreto inicio de temporada, anunció este miércoles el cese de su entrenador alemán Thomas Tuchel, que había ganado la Liga de Campeones de 2021 con los Blues, un día después de una humillante derrota europea contra el Dinamo de Zagreb (1-0).

Chelsea cesa al entrenador Thomas Tuchel tras derrota en ZagrebLondres, 7 Set 2022 (AFP) - Chelsea, que ha protagonizado un discreto inicio de temporada, anunció este miércoles el cese de su entrenador alemán Thomas Tuchel, que había ganado la Liga de Campeones de 2021 con los Blues, un día después de una humillante derrota europea contra el Dinamo de Zagreb (1-0).Tuchel, que había llegado en enero de 2021 al banquillo londinense, había ganado el título europeo cuatro meses después con el Chelsea, que ocupa ahora la sexta plaza de la Premier League y que cambió de propietario en mayo, con la llegada de un consorcio de inversores liderado por el hombre de negocios estadounidense Todd Boehly."Thomas mantendrá una plaza merecida en la historia del Chelsea tras haber ganado la Liga de Campeones, la Supercopa de Europa y la Copa del Mundo de clubes durante su mandato", escribió el club en un comunicado."Pero cuando la nueva directiva celebra sus 100 días al frente del club, y continúa trabajando duro para hacer avanzar a la entidad, los nuevos propietarios estiman que el momento es oportuno para efectuar este cambio", añade.Tuchel (49 años), que tenía contrato hasta 2024, fue cesado tras un inicio de temporada discreto con los Blues, que gastaron mucho en fichajes en la pretemporada, con unos 300 millones de euros invertidos, trayendo a jugadores como Raheem Sterling, Wesley Fofana y Pierre-Emerick Aubameyang.- Dos derrotas en la Premier -Pero los resultados tardan en llegar y la derrota inaugural en Zagreb, el martes en la primera jornada de la Liga de Campeones, puso bajo presión al técnico alemán, que llevaba dos derrotas en seis jornadas de Premier League.Chelsea, que se enfrenta al Fulham el sábado en el campeonato inglés, deberá cambiar de rumbo rápidamente, cuando le espera un partido crucial contra Salzburgo, el miércoles próximo en Liga de Campeones."El staff técnico se hará cargo del entrenamiento del equipo y de la preparación de nuestros partidos venideros, mientras el club espera nombrar rápidamente a un nuevo entrenador", precisó el Chelsea, sin precisar cuándo.La derrota en Zagreb precipitó tal vez una decisión que ya estaba siendo barajada por la nueva directiva."Fue una mala actuación por parte de todos. Pensaba que el último partido (una victoria por 2-1 contra West Ham) iba a ayudarnos", dijo Tuchel el martes tras caer en Champions."Habíamos obtenido un buen resultado, habíamos hecho buenas sesiones de entrenamiento. Pensaba que el equipo estaba preparado. No lo esperaba (la derrota en el debut en Champions) y es por eso que estoy enojado conmigo mismo", precisó el técnico alemán.En la Premier, el Chelsea ocupa la sexta plaza, con 10 puntos de 18 posibles.Pero la mala racha de resultados de los Blues no data de ahora, sino del final de la pasada temporada.- Cambio de propietario -El contexto agitado, con la venta forzada del club, debido a sanciones contra el millonario ruso Roman Abramovich, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, habían sin duda incidido en el equipo.Pese a todo, los londinenses se hicieron con la tercera plaza detrás de Manchester City y Liverpool, y disputaron dos finales de Copa de Inglaterra y de la Copa de la Liga, perdida por penales, contra los Reds.Al cambio de propietario, a finales de junio, le siguió rápidamente una gran limpieza, cuando el presidente Peter Buck, la directora general Marina Granovskaia, y el exguardameta internacional checo Petr Cech, miembro de la dirección deportiva del club, hicieron las maletas.La formulación del comunicado deja por otra parte pensar que esta separación, si no era premeditada, estaba pensada para un futuro bastante próximo.jw-jed/psr