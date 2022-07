Nothing Phone (1), con diseño transparente y sistema luminoso

HANDOUT - Interfaz de glifos luminosos: la parte trasera alrededor de los elementos LED no sólo está disponible en blanco, sino también en negro (foto). Foto: Nothing/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

"Phone (1)" es el nombre del primer teléfono inteligente de la marca británica de tecnología Nothing. Visto de frente, el dispositivo, que acaba de salir a la venta, da una impresión sólida y tradicional. El verdadero "efecto wow" solo llega cuando se le da la vuelta, ya que la parte trasera del móvil es transparente. El llamativo diseño sorprende porque hace creer que se están viendo los componentes, lo que da la (falsa) impresión de que el teléfono está todavía en la fase de montaje final. Más allá del diseño translúcido, Nothing ha dispuesto en la parte posterior elementos LED, algunos semicirculares, otros en forma de tira, que brillan en blanco neón ofreciendo patrones luminosos que representan símbolos pictóricos. Por este motivo, Nothing también llama a la disposición de las luces LED "interfaz de glifos". Esta es totalmente configurable para notificaciones de todo tipo y puede vincularse, por ejemplo, a mensajes o contactos específicos. También se puede ver quién llama cuando el teléfono está silenciado con la pantalla hacia abajo. Cada parpadeo LED va también acompañado de un sonido perfectamente sincronizado. La pantalla OLED de 6,55 pulgadas (120 hertzios) con sensor de huellas dactilares está integrada en la carcasa. El procesador del teléfono es el chip Snapdragon 778G+ de gama alta con un Android 12 (Nothing OS) relativamente sin cambios. La empresa promete actualizaciones durante tres años y updates de seguridad durante cuatro años. El móvil cuenta con una cámara dual, que consiste en una cámara principal estabilizada ópticamente y una cámara ultra gran angular (50 megapíxeles cada una). La batería también se puede cargar de forma inalámbrica. El modelo con parte trasera negra, 8 gigabytes (GB) de RAM y 128 GB de almacenamiento es el mas asequible, seguido de la versión en color blanco, con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. El modelo superior equipa 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento; su precio es independiente del color. dpa