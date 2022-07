Nueva investigación al presidente Castillo en Perú, la cuarta en un año

La Fiscalía de Perú informó el jueves que investigará al presidente Pedro Castillo por presuntos delitos contra la administración de justicia y de encubrimiento personal tras las sorpresivas imputaciones lanzadas por un ministro cesado en el cargo.

CORRECCIÓN: corrige título, bien cuarta en un año ///Lima, 21 Jul 2022 (AFP) - La Fiscalía de Perú informó este jueves que investigará al presidente Pedro Castillo por presuntos delitos contra la administración de justicia y de encubrimiento personal tras las sorpresivas imputaciones lanzadas por un ministro cesado en el cargo."La Fiscal de la Nación dispuso iniciar investigación al presidente de la República, Pedro Castillo, por presunto delito contra la Administración de Justicia- Encubrimiento Personal", anunció en su cuenta de Twitter la institución.La apertura de la causa se da luego de unas explosivas declaraciones del saliente ministro del Interior, Mariano González, despedido del cargo a través de un anuncio en Twitter del propio presidente, la noche del lunes.Tras su destitución, González exhortó el miércoles al Congreso a separar del cargo a Castillo por considerar que obstruye a la justicia y protege a miembros de su círculo íntimo prófugos por presunta corrupción.Horas antes de su remoción había anunciado la formación de un equipo policial especial para capturar a tres integrantes del entorno presidencial investigados por la Fiscalía por corrupción, quienes se encuentran prófugos desde junio. - Obstrucción -González, que llevaba apenas 15 días en el cargo, aseguró que su cese está vinculado a la protección del entorno presidencial investigado por la justicia. "No tengo dudas de que esta salida abrupta tiene que ver con obstruir la administración de justicia", dijo a la prensa. "Creo que por el esclarecimiento de la verdad y por el país, el señor (Castillo) debería someterse a la justicia".González se presentó el jueves en una comisión legislativa ante la cual ratificó sus polémicos dichos contra el mandatario."Hay una clarísima obstrucción. Es imposible trabajar sin tener un sistema de inteligencia adecuado", expresó González al comparecer ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.El Parlamento evalúa presentar la próxima semana un nuevo pedido de vacancia (destitución) de Castillo, el tercero en lo que va de su gestión, iniciada a mediados de 2021. Mientras tanto, Castillo abordó el tema durante un acto público al manifestar que su gobierno está abocado a la lucha contra la corrupción y relativizar las declaraciones del exministro."No tenemos tiempo para entretenernos en otras cosas. No estamos para hacer un circo, el país nos ha puesto aquí para trabajar por la salud, el desarrollo, la lucha frontal contra la corrupción y las grandes brechas dejadas por gobiernos anteriores", dijo Castillo durante una entrega de ambulancias donadas por Japón. - Cuatro investigaciones -Castillo, que este 28 de julio cumplirá un año en el cargo, acumula cuatro investigaciones de la Fiscalía en su contra contando la nueva indagación por venir.El caso que gatilló una nueva crisis política en el país tiene que ver con tres miembros del entorno del mandatario, hoy prófugos: un exministro, un sobrino que fungía de asesor y un exsecretario de la presidencia. Castillo también es investigado por esta causa.La Fiscalía investiga además al presidente en otras tres causas: por presunto tráfico de influencias en un expediente de ascensos militares; otra por supuesta corrupción y colusión agravada en un proyecto de obra pública, y finalmente por el delito de plagio en su tesis universitaria.Sin embargo, la Fiscalía no puede llevarlo ante la justicia porque tiene inmunidad como jefe de Estado hasta el fin de su mandato, en julio de 2026. cm/ljc/dg/llu