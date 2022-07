"Mario Strikers", alocado festival futbolero con Mario y sus amigos

SCREENSHOT - El fontanero ítalo-japonés se convierte en futbolista en "Mario Strikers: Battle League Football". Foto: Nintendo/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

¿Qué sería de Nintendo sin el fontanero Mario? "Super Mario Odyssey", "Mario Kart", "Mario Tennis" y ahora "Mario Strikers": desde hace unos 40 años, el intrépido japonés con nombre italiano, característico mostacho y mono azul es la exitosa mascota del fabricante de consolas japonés. En "Mario Strikers", el simpático personaje se pone los botines de fútbol. La idea no es nueva: los fans de Nintendo ya conocen las entregas "Mario Smash Football" y "Mario Strikers Charged Football", ambas basadas en el fútbol sala. Hace más de 15 años, estos títulos proporcionaron a sus entusiastas frenética diversión, primero en la Nintendo Game Cube y más tarde en la Nintendo Wii. Lo que más importaba eran unos dedos ágiles, buenos nervios y un gran sentido del humor. Hasta hoy, esta receta del éxito ha permanecido sin cambios. Sin embargo, esto no solo tiene ventajas. ¿Ambición, táctica o movimientos sofisticados? En "Mario Strikers", cinco conocidos personajes del universo Mario compiten por el balón en equipos contrarios. Mario, la Princesa Peach y Bowser tienen diferentes puntos fuertes y débiles en cuanto a técnica de tiro y velocidad: dan volteretas, se utilizan ellos mismos como trampolines y derriban a sus adversarios trabándoles las piernas. Un partido dura entre tres y diez minutos, y solo se controla al jugador más cercano al balón. La pelota se mueve entre los equipos a una velocidad vertiginosa: si no se quiere perder el control, hay que mantener la cabeza fría y reaccionar rápidamente. También se necesita una buena porción de suerte para interceptar el balón en el momento adecuado o realizar el pase decisivo. Para casi todas las técnicas del juego existe una especie de modo experto que permite realizar pases o disparos perfectos. Sin embargo, se necesita algo de práctica para pulsar los botones del gamepad en el momento adecuado. Para los más hábiles, Next Level Games ha tomado prestadas algunas pequeñas sutilezas del videojuego "FIFA". Los miembros del equipo pueden esprintar o realizar un pase mortal. Si se pulsa el botón en el momento preciso, Mario y sus amigos también pueden esquivar con elegancia un placaje. Debido a la explosiva acción futbolística que tiene lugar en el campo de juego, estos añadidos solo funcionan en el caso de los muy experimentados. El ritmo de juego es demasiado rápido y el campo demasiado pequeño para los jugadores ocasionales, que ya tendrán sus problemas a la hora de encontrar el balón en medio del abigarrado caos. Al igual que en "Mario Kart", regularmente caen del cielo cáscaras de plátano que detienen el ataque del adversario o caparazones de tortuga que derriban defensas enteras. Una especie de píldora de poder incluso da al jugador una fuerza sobrehumana: si el jugador pulsa el botón el tiempo suficiente y lo suelta en el momento adecuado, puede marcar un gol casi imparable. Como todas las figuras del juego están dotadas de diferentes animaciones en el momento de pegarle al balón, se disfrutará de momentos bastante espectaculares, por ejemplo, cuando un torbellino envuelve y se lleva al portero o el balón se cuela bajo el arco haciendo un surco en el suelo. Además de los partidos individuales, los jugadores podrán demostrar sus habilidades en cinco torneos para los cuales podrán formar libremente su propio equipo y ganar el trofeo en duelos eliminatorios. Una vez ganados todos los torneos, se desbloquea el "Modo Galáctico", en el que los equipos contrarios son mucho más fuertes. Los ganadores reciben monedas que se pueden utilizar para mejorar el equipamiento de los jugadores: un casco que ofrece más fuerza para derribar al adversario o nuevas zapatillas que facilitan la puntería en los tiros al arco. Esta función añade un toque de juego de rol a la acción salvaje en el campo. "Mario Strikers" realmente se destaca en el modo multijugador, en el que pueden participar hasta ocho jugadores en dos consolas. Aquellos que quieran apuntar más alto podrán reunirse en el llamado "Club de los Strikers". En este, los aficionados fundan sus propios clubes o se unen a equipos ya existentes que compiten entre sí en temporadas regulares. Sin embargo, por el momento no existe una clasificación mundial. El emocionante espectáculo sobre el campo de juego no puede disimular la falta de variedad de la entrega. Los estadios se diferencian solo visualmente, y los torneos de copa ofrecen poca variedad de equipos. Además, el juego carece de la profundidad de un "FIFA", y si bien permite trucos y acrobacias, estos se pierden rápidamente en el agitado juego. Ya que no se trata de una simulación de fútbol realista, Nintendo y Next Level Games al menos podrían haber incorporado modos de juego variados que habrían aderezado un poco la explosiva acción. "Mario Strikers: Battle League Football" deja una impresión bastante ambivalente. La diversión sin complicaciones para toda la familia combina poca variedad con escasa profundidad. A la larga, solo son divertidas las partidas multijugador, con las que los aficionados pueden pasar un buen rato, ya sea en casa o en línea. Hasta ahora, la excursión de Mario en el mundo del fútbol es solo un placer efímero que no llega a equiparar a la competencia. "Mario Strikers: Battle League Football", desarrollado por Next Level Games y publicado por Nintendo, está disponible para Nintendo Switch y ha sido clasificado para mayores de 6 años. dpa