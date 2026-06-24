Retrasos en la línea de alta velocidad Madrid-Valencia-Alicante por una incidencia en la maquinaria

La línea de alta velocidad Madrid-Valencia-Alicante está registrando retrasos por una incidencia en una maquinaria de vía entre Madrid Chamartín-Clara Campoamor y Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, según ha informado Adif en sus redes sociales.

La compañía ha informado de que su personal está trabajando para solventar esta incidencia lo antes posible.

Ayer se produjeron incidencias en la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, que ha quedado restablecida a primera hora de este miércoles, según ha informado Renfe, que también ha señalado que se recupera la circulación normal para los trenes Media Distancia y Cercanías que quedaron afectados.

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