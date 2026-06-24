Un joven ebrio y sin carné choca con otro coche y atraviesa una terraza acristalada de hostelería en Santander

Un conductor de 22 años que circulaba esta pasada madrugada ebrio y sin carné por Santander ha golpeado su vehículo contra otro que estaba estacionado y ha atravesado la terraza acristalada de un establecimiento hostelero en la Avenida Castañeda.

El accidente ha ocurrido sobre la 1.00 horas y los agentes de la Policía Local han realizado la prueba de la alcoholemia al automovilista implicado, que resultó positiva, al superar en más del triple de la tasa permitida al volante. Y comprobaron además que carece del permiso de conducción.

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Por eso, instruyeron diligencias judiciales contra él, como investigado no detenido, por varios supuestos delitos contra la seguridad vial, como circular bajo la influencia de bebidas alcohólicas y sin haber obtenido nunca un permiso de conducir. El vehículo fue retirado por una grúa al depósito de Ojáiz.

ACCIDENTE.

Por otro lado, a las 18.15 horas del martes se registró un accidente en la Avenida del Primero de Mayo, donde colisionaron por alcance dos turismos.

Resultó herido el conductor de uno de ellos, un hombre de 50 años, que fue auxiliado por agentes de la Unidad de Atestados de la Policía Local y, después, por una ambulancia del 061, que lo trasladó al Hospital Valdecilla.

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