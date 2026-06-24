'Winnipeg' recupera en Annecy la gesta del barco de exiliados españoles que impulsó Neruda

Nerea González

París, 24 jun (EFE).- Dirigida por Beñat Beitia y Elio Quiroga, la película 'Winnipeg, el barco de la esperanza' rescata en Annecy la memoria del navío que, impulsado por el poeta Pablo Neruda, transportó a 2.200 exiliados de la Guerra Civil española hasta Chile, una historia muy conocida en el país latinoamericano, pero no tanto en España.

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"El Winnipeg representa uno de los grandes ejemplos de solidaridad del siglo XX, una historia positiva y necesaria que sentimos que debe ser contada para dialogar con nuestro presente y con nuestro futuro", explicó a EFE Beitia, cineasta vasco de origen, pero cuya carrera se ha desarrollado mayoritariamente en Barcelona.

Esta coproducción hispano-chileno-argentina aspira a premio esta semana en la categoría Contrechamp del Festival de Annecy -que es el certamen más importante del mundo dedicado al cine de animación y se celebra anualmente en la ciudad francesa homónima, al pie de los Alpes-, donde en ediciones pasadas triunfaron títulos como 'Robot Dreams' (2023) de Pablo Berger.

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La película, basada en la novela gráfica 'Winnipeg, el barco de Neruda' de Laura Martel (también guionista de este filme) y Antonia Santolaya, cuenta la historia de Víctor, un padre viudo, y de su hija Julia, que abandonan España con la caída de Barcelona en manos de las tropas franquistas, en enero de 1939.

En Francia, como a buena parte del medio millón de personas que huyeron como ellos, les aguardaron campos de concentración y penurias.

Pero también aparece una posibilidad de huir: embarcar en el Winnipeg, un carguero francés que iba a partir a Valparaíso gracias a Neruda, a su entonces pareja, la argentina Delia del Carril, y otras muchas figuras políticas y del mundo de la cultura (desde Rafael Alberti a Salvador Allende) que intercedieron para lograr visados y fletarlo.

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En aquella época, con refugiados de España partieron en total 268 barcos hacia Latinoamérica, recordó Beitia, con destino mayoritariamente a Argentina y a México, pero también como en este caso a Chile, que requería llegar hasta el Pacífico.

Son historias que durante la dictadura franquista quedaron soterradas en el silencio y, por eso, con esta película, el director vasco y su colega canario buscan reparar esa "cadena de transmisión". "No es meramente hacer una película de animación lo que hemos pretendido", aseguró Beitia.

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El propio filme, con un equipo de 300 personas en total, es una aventura transcontinental por las distintas partes implicadas en la coproducción, lo que traza un paralelismo con la propia historia del Winnipeg.

"Nuestra película lo que quiere subrayar es un agradecimiento al pueblo chileno, en este caso (...) Necesitamos que los pueblos se tiendan la mano", recalcó Beitia, algo que considera que sigue siendo una reflexión más que pertinente en los tiempos actuales.

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"La memoria -agregó- solo tiene sentido si nos ayuda a que no se repita la oscuridad, porque frente al miedo y la barbarie la solidaridad continúa siendo una de las formas más hermosas y dignas de la resistencia humana".

Que la película llegase de una manera u otra a Francia también era un objetivo fundamental del equipo, ya que el filme también retrata, al fin y al cabo, una parte de la memoria histórica gala en la antesala de la Segunda Guerra Mundial.

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"Francia lo gestionó muy mal después de la retirada de Barcelona. 500.000 personas llegaron por los Pirineos y lo único que se les ocurrió fue rodearlos de alambre de espino, en las playas, en pleno enero frente al mar, en las peores condiciones posibles, sin darles agua ni comida ni protección", recordó.

Además, el carguero SS Winnipeg era un navío francés, que fue adaptado desde su función original -transportar a 100 tripulantes y mercancía- para transportar al máximo posible de personas, unas 2.200.

En Chile, este episodio es una historia popular, que se cuenta como una gesta humanitaria de la que estar orgullosos, y los llamados 'hijos e hijas del Winnipeg', o 'hijos e hijas de Neruda' rememoran cada año el día de la llegada del barco en 1939.

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El Festival de Annecy comenzó el pasado domingo y el palmarés se desvelará el sábado 27. EFE