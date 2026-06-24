Un civil muere y seis resultan heridos tras ataques ucranianos en la anexionada Jersón

Moscú, 24 jun (EFE).- Un civil murió y otros seis resultaron heridos durante la última jornada tras ataques de drones ucranianos en la anexionada región de Jersón, parcialmente ocupada por Rusia, según informó el gobernador prorruso local, Vladímir Saldo.

"Durante las últimas 24 horas a consecuencia de la agresión de Kiev murió un civil en la región de Jersón, seis personas resultaron heridas", escribió en Telegram.

Según Saldo, un hombre murió tras el impacto de un dron ucraniano contra el camión que conducía.

Otros cuatro hombres y dos mujeres fueron heridos en varias localidades de la sureña región, también a consecuencia de ataques de drones.

Ucrania ha intensificado en los últimos días los ataques contra la región de Jersón y la península de Crimea con el fin de bloquear a esta última, dañando varios puentes y hostigando las rutas logísticas.EFE