Reino Unido sanciona al hombre más rico de Rusia

(Bloomberg) -- El Gobierno británico impuso sanciones a Vladímir Potanin, el hombre más rico de Rusia y presidente de MMC Norilsk Nickel PJSC, en la última escalada de medidas económicas contra Moscú.

Potanin, cuyo patrimonio neto asciende a US$37.100 millones según el índice de multimillonarios de Bloomberg, hasta ahora ha esquivado en gran medida las sanciones occidentales que se han impuesto a otros miembros de la élite rusa. En abril fue sancionado por Canadá.

No estaba claro si las sanciones a Potanin se extenderían a Nornickel, uno de los mayores productores de níquel, paladio y cobre del mundo. Potanin es el máximo ejecutivo de la empresa y posee más del 30% a través de su sociedad de inversión Interros. El paladio subió hasta un 6,2% tras conocerse la noticia, mientras que los precios del níquel se dispararon un 9,2% antes de reducir las ganancias.

Desde la invasión rusa a Ucrania, Potanin ha comprado algunos de los principales bancos privados de Rusia, incluida la adquisición de Rosbank PJSC a Société Générale SA. También compró una participación en Tinkoff Bank al fundador Oleg Tinkov, quien dijo que se vio obligado a vender tras criticar la guerra.

En un comunicado de prensa, la Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido dijo que Potanin “sigue acumulando riqueza mientras apoya al régimen de Putin, adquiriendo Rosbank y acciones de Tinkoff Bank en el período transcurrido desde la invasión rusa a Ucrania”.

En su lista actualizada de sanciones, el Reino Unido dijo que Potanin está “obteniendo un beneficio del Gobierno de Rusia o apoyándolo al ser propietario o controlar Rosbank”. No menciona a Nornickel.

Las sanciones del Gobierno británico a personas se extienden automáticamente a cualquier empresa que posean o controlen.

Esto incluye a las empresas en las que un individuo posee más del 50% de las acciones, pero también a aquellas en las que tiene derecho a nombrar a la mayoría de la junta directiva, y a aquellas en las que “es razonable esperar que la persona pueda garantizar que los asuntos de la entidad se lleven a cabo de acuerdo con sus deseos”, según las directrices del Gobierno británico.

La oficina de prensa de Nornickel declinó hacer comentarios.

El Reino Unido no es un mercado importante para la empresa, que vende la mayoría de sus productos en la Unión Europea, Estados Unidos y China. Sin embargo, es la sede de la Bolsa de Metales de Londres, que controla una red de almacenes en todo el mundo y donde se fijan los precios mundiales de los metales.

Las sanciones pondrán fin a la demanda de divorcio de su exesposa en Londres. Esta semana, la Corte Suprema del Reino Unido aceptó escuchar una apelación sobre si el país es el lugar adecuado para la amarga batalla legal, un caso que lleva años tratando de detener. La demanda de divorcio podría superar los US$7.000 millones.

El Reino Unido también sancionó a la empresa minera de carbón JSC Kolmar Group y a su presidenta, Anna Tsivileva.

