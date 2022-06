Cuidados del perro o gato durante el cambio de pelaje

ILUSTRACIÓN - La muda de pelo de perros y gatos suele durar entre seis y siete semanas. Es recomendable cepillar a diario a la mascota durante ese periodo. Foto: Christin Klose/dpa

La mayoría de los perros y gatos pierden su grueso y cálido pelaje de invierno en los meses de verano. Sin embargo, esta transición hacia la capa más fina no se produce de la noche a la mañana, y esto muchas veces genera preocupación en los dueños que conviven desde hace poco tiempo con una mascota. Según Sarah Ross, experta en mascotas de la organización alemana de bienestar animal "Vier Pfoten", la muda de pelo suele durar entre seis y siete semanas. Durante ese periodo, Ross recomienda cepillar a diario al perro o al gato. De esta manera el animal se desprende del pelo muerto y, al mismo tiempo, recibe un masaje que estimula su circulación sanguínea. En caso de que la mascota sea especialmente peluda, es importante optimizar su alimentación. Durante el cambio de pelaje, tanto los perros como los gatos necesitan más proteínas, zinc, vitaminas A y B, así como ácidos grasos no saturados. Estos se encuentran por ejemplo, en el aceite de borraja, de pescado o de onagra, que están disponibles como complementos alimenticios. Sin embargo, no todos los perros cambian de pelaje dos veces al año. Algunas razas, como los caniches, los habaneros o los yorkshire terrier, casi no pierden pelo. No obstante, la veterinaria alemana recomienda el aseo intensivo de estos animales durante todo el año. Como el pelaje crece continuamente hay que cepillar o recortar el pelo con regularidad. Ross advierte que si se descuida el aseo, el pelo puede quedar enmarañado, anudado o crecer de tal manera que incluso puede inhabilitar al animal en sus movimientos. dpa