TikTok y Oracle llegan a acuerdo para almacenar datos en nube

(Bloomberg) -- TikTok, la popular aplicación de video de propiedad china, dijo que llegó a un acuerdo con Oracle Corp. para almacenar datos de usuarios estadounidenses en servidores Oracle.

El acuerdo se ha estado elaborando desde 2020, cuando TikTok anunció que Oracle, con sede en Austin, Texas, se convertiría en propietario minoritario del servicio en un esfuerzo por apaciguar al entonces presidente Donald Trump. Trump intentó prohibir la aplicación y obligar a la empresa matriz ByteDance Ltd. a vender el negocio estadounidense de TikTok por lo que, según él, eran riesgos de seguridad asociados con los datos de usuarios estadounidenses vinculados a una aplicación de una empresa tecnológica china.

La acción fue impugnada en los tribunales y el presidente Joe Biden revocó la prohibición de Trump en junio de 2021. El acuerdo de propiedad original de Oracle-TikTok se vino abajo después de que Trump perdiera su candidatura a la reelección, pero las empresas habían estado trabajando juntas durante más de un año en torno al almacenamiento de datos y los mecanismos de seguridad.

“Hoy, el 100% del tráfico de usuarios de EE.UU. se enruta a Oracle Cloud Infrastructure”, dijo TikTok el viernes en una publicación en su sitio web. “Todavía usamos nuestros centros de datos de EE.UU. y Singapur para realizar copias de seguridad, pero a medida que continuamos con nuestro trabajo, esperamos eliminar los datos privados de los usuarios de EE.UU. de nuestros propios centros de datos y pasar por completo a los servidores en la nube de Oracle ubicados en EE.UU.”

Si bien la decisión de Biden el año pasado redujo la presión sobre TikTok para vender su negocio en EE.UU., los reguladores continuaron revisando si existía un riesgo de seguridad para los usuarios de EE.UU. en la forma en que TikTok manejaba su información.

“También estamos realizando cambios operativos en línea con este trabajo, incluido el nuevo departamento que establecimos recientemente, con liderazgo en EE.UU., para administrar únicamente los datos de los usuarios de EE.UU. para TikTok”, dijo la compañía. “Juntos, estos cambios harán cumplir protecciones adicionales para los empleados, brindarán más garantías y minimizarán aún más la transferencia de datos fuera de EE.UU.”

El viernes temprano, Buzzfeed reportó que varios empleados sabían internamente sobre el flujo de datos de usuarios de EE.UU. a China desde septiembre de 2021 hasta enero de 2022, citando un audio filtrado.

