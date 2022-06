Mercedes Clase T, un monovolumen familiar al alcance de todos

HANDOUT - El Mercedes Clase T es el nuevo compacto monovolumen de la marca alemana, que a finales de año también saldrá a la venta como EQT con propulsión eléctrica. Foto: Mercedes-Benz AG/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

El Clase T es uno de los coches más asequibles de la marca de la estrella. El monovolumen es una alternativa más refinada de la furgoneta Mercedes Citan y más adecuada para el cliente particular y el uso familiar. El nuevo compacto comparte plataforma con el Renault Kangoo. Las diferencias están dadas por un trabajo de pintura más exhaustivo, consolas más elegantes en el interior y un equipamiento ampliado. Este vehículo familiar de cinco plazas mide algo menos de 4,50 metros de longitud, ofrece dos puertas correderas y, según la configuración, tiene una capacidad de entre 520 y más de 2.000 litros de equipaje. Según Mercedes, más adelante se suministrará una versión más larga con aún más espacio y la opción de una tercera fila de asientos. Inicialmente se podrá elegir entre cuatro motores: dos motores diésel de cuatro cilindros y dos motores de gasolina de cuatro cilindros. Los motores diésel tienen una cilindrada de 1,5 litros y producen 70 kW/95 CV o 85 kW/116 CV; los motores de gasolina producen 75 kW/102 CV o 96 kW/131 CV a partir de una cilindrada de 1,3 litros. Así, la Clase T alcanza entre 164 y 184 km/h y, según el fabricante, consume entre 5,3 y 7,3 litros cada 100 kilómetros. Esto corresponde a unas emisiones de CO2 de entre 138 y 155 g/km. Mercedes anunció que, a finales de año, el Clase T también estará disponible como EQT con propulsión eléctrica. El modelo, equipado con un motor eléctrico de 90 kW/122 CV y una batería de 45 kWh, contará con una autonomía de hasta 300 kilómetros. A pesar de su compromiso con el segmento inferior de la gama de modelos, el Clase T probablemente no tiene un largo futuro por delante. En primer lugar, cada vez hay más filtraciones de que la cooperación con Renault está a punto de llegar a su fin. Y en segundo lugar, los coches comparativamente económicos no se adaptan a la estrategia de lujo de Ola Källenius, director ejecutivo del grupo Daimler. Hace unos días, la empresa anunció que en el futuro tres cuartas partes de las inversiones se dirigirían al segmento de "lujo de gama alta" y que, en consecuencia, la clase compacta se reduciría radicalmente: tres de los siete modelos existentes serán eliminados de la cartera. Teniendo esto en cuenta, es poco probable que haya una segunda generación del Clase T. dpa