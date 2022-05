Gutiérrez apoya a Hernández y Petro dice que el de su rival es un cambio suicida para Colombia

El candidato de izquierda Gustavo Petro afirmó que los colombianos deberán decidir en el balotaje entre su propuesta de cambio para "avanzar" y la de Rodolfo Hernández, que, según él, conducirá al suicidio. El derechista Federico Gutiérrez, tercero en la primera vuelta, anunció su apoyo al independiente.

5. SOUNDBITE 1 - Gustavo Petro, candidato a la presidencia de Colombia (hombre, español, 15 seg.): "Hoy se define, a partir de ahora, de estos minutos, que clase de cambio es el que queremos, si suicidarnos o avanzar, yo pienso y creo que debemos avanzar" 9. SOUNDBITE 2 - Rodolfo Hernández, candidato a la presidencia de Colombia (hombre, español, 21 seg.): "Hoy ganó el país que no quiere seguir ni un solo dia mas con los mismos y las mismas que nos han llevado a la situación dolorosa en que hoy estamos. Hoy sabemos que hay un voluntad ciudadana firme para acabar con la corrupción como sistema de gobierno" 14. SOUNDBITE 3 - Federico Gutiérrez, candidato a la presidencia de Colombia (hombre, español, 7 seg.): "No vamos a poner en riesgo el futuro de Colombia, de nuestras familias y de nuestros hijos"

Petro advierte sobre su rival: es un "cambio" suicida para Colombia =(Fotos+Infografía+Video)= Bogotá, 30 Mayo 2022 (AFP) - El candidato de izquierda Gustavo Petro, quien se medirá en un balotaje con el independiente Rodolfo Hernández, señaló que los colombianos deberán decidir entre su propuesta de cambio para "avanzar" y la de su rival que, según él, conducirá al suicidio. "Hoy se define a partir de ahora (...) qué clase de cambio es el que queremos, si suicidarnos o avanzar", afirmó el senador y exguerrillero de 62 años ante cientos de seguidores en un hotel del centro de Bogotá.En ese sentido, insistió en que su programa de gobierno supone un "cambio de verdad", contrario al de Hernández, un 'outsider' millonario de 77 años que sorpresivamente desplazó a la derecha de la segunda vuelta. "Hay cambios que son al vacío, hay cambios que no son cambios, son suicidios", afirmó.También criticó a Hernández por su mensaje anticorrupción, cuando está "imputado" por favorecer a una empresa vinculada a su hijo, cuando era alcalde (2016-2019) de Bucaramanga (noreste).Petro se impuso con el 40% de los apoyos, seguido de Rodolfo Hernández (28%)."Mi contradictor está imputado por corrupción ¿es lo que queremos? (...) ¿seguimos por ahí? ¿seguimos por el camino de las frases huecas mientras lo que se esconde es mantener las cosas como están?", añadió Petro. En el amplio salón una batucada de diez músicos aupaba al izquierdista mientras sus seguidores gritaban "se ve, se siente, Petro presidente".Hernández tuvo una sorpresiva votación este domingo, por encima del derechista Federico Gutiérrez (24%) quien se sumó a su campaña tras la derrota. lv/vel/yow ------------------------------------------------------------- Gutiérrez apoya a 'outsider' Hernández tras derrota en presidenciales de Colombia =(Fotos+Video+Infografía)= Bogotá, 30 Mayo 2022 (AFP) - El derechista Federico Gutiérrez sufrió una sorpresiva derrota en las elecciones presidenciales de Colombia este domingo y se sumó a la campaña del 'outsider' millonario Rodolfo Hernández, que disputará un balotaje contra el izquierdista y vencedor Gustavo Petro."No queremos perder el país y no vamos a poner en riesgo el futuro de Colombia, de nuestras familias y de nuestros hijos y por eso (...) votaremos por Rodolfo y por Marelen (Castillo) el próximo 19 de junio", dijo el exalcalde de Medellín, tercero en los comicios con casi el 24% de los apoyos. 'Fico' Gutiérrez, derechista de 47 años, era el rival más probable para disputar un balotaje contra el senador y exguerrillero Petro (62 años), según encuestas. Pero un inesperado giro en la jornada electoral de este domingo dio como segundo favorito a Rodolfo Hernández, un ingeniero millonario de 77 años, exalcalde de Bucaramanga (noreste), sin partido político y difícil de situar en el espectro ideológico. Gustavo Petro "no le conviene a Colombia. Sería un peligro para la democracia, para las libertades", añadió Gutiérrez, que usó como caballito de batalla en esta campaña el paso del izquierdista por la exguerrilla urbana del M-19, que depuso las armas en 1990.De ganar el balotaje, Petro sería el primer presidente de izquierda en Colombia luego de dos siglos de gobiernos conservadores y liberales. lv/vel/lbc