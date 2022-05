McDonald’s: Solo 1% de accionistas respaldan candidatos de Icahn

(Bloomberg) -- McDonald’s Corp. dijo que el inversionista activista Carl Icahn recibió solo alrededor del 1% de los votos de los accionistas a favor de sus dos candidatos al directorio, fracasando en su impulso por defender los derechos de los animales a través de una lucha de poder.

Los accionistas votaron para reelegir a los 12 miembros del directorio de McDonald’s en su reunión anual el jueves, dijo la compañía con sede en Chicago en un comunicado. Icahn había nominado a dos nuevos directores como parte de su campaña para presionar a McDonald’s para que adopte políticas más humanas con respecto al tratamiento de las cerdas preñadas.

Nota Original:

McDonald’s Says Only 1% of Shareholders Backed Icahn Board Picks

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.