Fondos de Cathie Wood venden casi todas sus acciones en Twitter

(Bloomberg) -- La famosa confianza de Cathie Wood en Elon Musk no parece extenderse a su posible liderazgo de Twitter Inc.

Los fondos administrados por Ark Investment Management de Wood ya habían estado vendiendo la plataforma de redes sociales este año, incluso antes de que el cofundador de Tesla Inc. llegara a un acuerdo para adquirir Twitter. El jueves, cuando Twitter fue una de las pocas acciones que subieron en medio de un desplome brutal, los fondos vendieron otras 875.000 acciones, eliminando casi todas las tenencias que le quedaban de Twitter.

El fondo cotizado en bolsa Ark Next Generation Internet ETF (ticker ARKW), que tenía alrededor del 5% en Twitter a fines del año pasado, redujo su participación a cerca del 2% esta semana y luego se deshizo de ella casi por completo el jueves, según datos compilados por Bloomberg.

El Fintech Innovation ETF (ARKF), que ha mantenido Twitter en torno al 1% este año, también recortó su participación el jueves al 0,7%. El emblemático Innovation ETF ( ARKK) ya había eliminado sus participaciones en Twitter a mediados de febrero.

Wood había expresado preocupaciones por la plataforma que eran similares a las de Musk, diciendo que la confianza de su empresa en Twitter “se vio un poco afectada al ver algunos de los problemas de censura y controversias”. Tras el anuncio del acuerdo, Wood agradeció a Musk en un tuit.

Los fondos cotizados en bolsa de Ark han estado bajo la presión del aumento de las tasas de interés, que han afectado particularmente las valoraciones de las acciones de crecimiento. Dado que los ETF habían estado reduciendo sus participaciones en Twitter este año, también se perdieron parte de las ganancias de Twitter después de que Musk revelara en abril que se había convertido en el mayor accionista de Twitter.

Por su parte, Wood mantiene a Tesla, que es la mayor participación de ARKK y la segunda participación de ARKW. También sigue teniendo a los antiguos favoritos de la era del confinamiento, como Zoom Video Communications Inc. y Teladoc Health Inc., que este año han caído un 46% y un 63%, respectivamente.

ARKK experimentó el peor mes de su historia en abril, y sus acciones han caído un 51% en 2022, mientras que ARKW ha pedido un 48% y ARKF un 51%.

