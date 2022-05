Boeing trasladará su sede mundial al área de DC desde Chicago

The Boeing headquarters in Chicago, Illinois

(Bloomberg) -- Boeing Co. trasladará su sede a Arlington, Virginia, desde Chicago, un movimiento anticipado desde hace mucho tiempo que pondría a uno de los contratistas de defensa más grandes del país cerca de las personas que toman las decisiones del Gobierno federal en Washington.

El fabricante de aviones dijo el jueves que sus instalaciones en las afueras de la capital de la nación servirán como su nueva oficina corporativa. Boeing también planea establecer un centro de investigación y tecnología en las cercanías para atraer ingenieros.

“La región tiene sentido estratégico para nuestra sede mundial dada su proximidad a nuestros clientes y partes interesadas, y a su acceso a talento técnico y de ingeniería de clase mundial”, dijo en un comunicado el director ejecutivo, Dave Calhoun.

En 2020, los ejecutivos de Boeing dijeron que estaban abiertos a trasladar la sede mundial de la torre de oficinas de Chicago que ha servido como base de operaciones de la compañía durante aproximadamente dos décadas. Su nuevo edificio en Arlington con vista al Pentágono había sido objeto de especulaciones sobre un posible traslado de la sede, particularmente con Calhoun y varios otros líderes sénior ubicados en la costa este.

El fabricante de aviones, que ha estado perdiendo dinero y buscando reducir costos, ha ido reduciendo su huella inmobiliaria a medida que más trabajadores de cuello blanco se vuelven remotos. Recientemente vendió un parque de oficinas al sur de Seattle que albergaba su sede comercial.

El posible traslado a la capital de la nación también acercaría a Boeing a rivales de defensa como Lockheed Martin Corp., Northrop Grumman Corp. y General Dynamics Corp. Durante la mayor parte de su historia, Boeing había tenido su sede en Seattle antes de mudarse a Chicago unos años después de su fusión en 1997 con McDonnell Douglas.

Chicago perderá a su mayor fabricante, sin embargo, el impacto podría ser en gran medida simbólico. La gran mayoría de los 142.000 trabajadores de la empresa están ubicados en fábricas u otras ciudades alejadas de la oficina corporativa. La torre de Boeing en 100 North Riverside Plaza ha estado desolada desde el comienzo de la pandemia, con muchos empleados trabajando desde casa.

