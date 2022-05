Clubes rusos son excluidos de la Champions, Rusia es reemplazada en Eurocopa femenina

Los clubes rusos no disputarán competiciones europeas en 2022-2023, entre ellas la lucrativa Liga de Campeones, anunció el lunes la UEFA, que además decidió reemplazar a Rusia por Portugal para la Eurocopa-2022 femenina de este verano boreal (6-31 julio) en Inglaterra.

CentralChampions, Eurocopa femenina... UEFA margina aún más al fútbol ruso Por Jean DECOTTEParís, 2 Mayo 2022 (AFP) - La marginación del fútbol ruso de la escena internacional sufrió una nueva vuelta de tuerca: la UEFA se mostró contundente este lunes al excluir a los clubes rusos de sus competiciones europeas la próxima temporada, entre ellas la lucrativa Liga de Campeones, penalizando aún más a Rusia después de la invasión de Ucrania.Ya excluida a finales de febrero del Mundial de 2022 en Catar (21 de noviembre-18 de diciembre) y suspendida de toda competición internacional "hasta nueva orden", Rusia ve así ampliado el paquete de sanciones en su contra.En un extenso comunicado, la UEFA glosó la nómina de medidas tomadas por su Comité ejecutivo contra Rusia, aplicando la exclusión de todas sus competiciones, desde los torneos de clubes masculinos, femeninos y de jóvenes pasando por el fútbol de selecciones."Rusia no tendrá clubes afiliados que participen en las competiciones de clubes de la UEFA en la temporada 2022/23", cuyas rondas previas arrancan en julio, entre ellas la Liga de Campeones, la Europa League o la Liga de Campeones femenina, escribió la UEFA.Ello supone una merma en los ingresos de los equipos afectados, que se verán privados de las generosas dotaciones económicas ofrecidas por la UEFA, y que corren el riesgo por ello de ver partir a sus mejores jugadores, atraídos por ofertas más jugosas o por competiciones con más renombre. - El Zenit sin Champions - La decisión adoptada este lunes priva al Zenit San Petersburgo, proclamado campeón de Rusia en 2022, de su billete directo para la fase de grupos de la próxima Champions.Rusia ya había sido excluida a finales de febrero por la FIFA del Mundial-2022 que se disputará en Catar en noviembre y diciembre. La selección rusa masculina, cuartofinalista en el Mundial-2018 organizado en Rusia, tenía opciones de clasificación.La Federación rusa de Fútbol había retirado el 30 de marzo su recurso contra la decisión de la FIFA de excluir a su selección de las competiciones internacionales, aceptando así su exclusión del Mundial-2022.Unos días antes, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) había rechazado suspender las sanciones de la FIFA, pero ello no guardaba relación con una eventual sentencia de la justicia deportiva sobre el fondo del caso.La Federación rusa, por contra, mantuvo su procedimiento contra la UEFA, que había suspendido a clubes y selecciones rusas "hasta nueva orden", pero "ningún calendario procesal fue establecido de momento", según indicó el TAS a comienzos de abril. - Portugal por Rusia en Euro femenina - En cualquier caso, a la espera de las decisiones de la justicia deportiva, las selecciones y clubes rusos en varias categorías se hallan privados de adversarios y de oportunidades de brillar.La UEFA indicó además que Rusia no formará parte de las 16 selecciones participantes en la Eurocopa femenina, siendo reemplazada por Portugal, que fue derrotada por las rusas en el repechaje clasificatorio.Las lusas pasan al grupo C junto a Suiza, Holanda y Suecia.La selección rusa femenina, que no pudo disputar los últimos partidos de clasificación al Mundial-2023, "no participará en ninguno de los partidos posteriores de esta competición y todos sus resultados hasta ahora se consideran nulos".En Liga de las Naciones masculina, Rusia no participará en la fase de grupos que comienza en junio, y finalizará automáticamente detrás de su grupo de Liga B, compuesto por Islandia, Israel, y Albania, lo que implica su descenso a la Liga C.Del mismo modo, la Sub-21 rusa ve evaporada la posibilidad de participar en el Europeo de la categoría de 2023.Por último, la candidatura rusa a la organización de la Eurocopa de fútbol en 2028 y 2032, fue considerada "no elegible" por la UEFA, que tomó esta decisión en virtud del artículo de su reglamento que indica que cada licitador "se asegurará de no actuar de manera que pueda desacreditar a la UEFA".Así pues ganan peso las opciones que permanecen en la carrera por sendos torneos; Turquía, la alianza Reino Unido e Irlanda, e Italia.La decisión se conocerá en septiembre de 2023. jed-ama/hpa/iga