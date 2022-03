Una colaboración musical pone fin a la rivalidad entre El Alfa y El Mayor

Santo Domingo, 16 mar La rivalidad que durante años ha existido entre los artistas urbanos dominicanos El Alfa y El Mayor Clásico ha dado paso a mutuas declaraciones de afecto para anunciar una colaboración entre ambos bajo el nombre de "Galapín", de la que los dos dieron cuenta este miércoles en redes sociales. Se trata de un tema de dembow con reiteradas connotaciones sexuales para el cual han grabado un video musical en el que los dos aparecen juntos, sin atisbo alguno de enemistad. "El tiempo de Dios es perfecto, la mayor grandeza de un ser humano es la humildad!! Qué viva la República Dominicana", publicó El Alfa en su perfil de Instagram, donde felicita a su hasta ahora adversario, "la leyenda @elmayorclasico". El mensaje continúa agradeciendo "el cariño y el respeto" que existe entre los dos. "Nos dimos muchos abrazos y en nuestra cara se veía la felicidad!! Yo estoy a tus órdenes para todo lo que necesites mi amor, amistad y respeto por siempre i love. WEiiiiiiii". En la misma red social, El Mayor anunciaba la colaboración "con el dominicano que está haciendo mover los pies mundialmente. Muchos esperaban esta unión y colaboración. Todo en el tiempo de Dios! En la unión está la fuerza". También se dirige a su nuevo amigo: "Gracias @elalfaeljefe por este abrazo, que nos fortalece, por las risas, el compañerismo, waooo cómo hemos madurado. Una sola bandera. Nos los gozamos Manito tienes un corazón demasiado bello, una vibra excelente y tu humildad no tiene precio". "Estoy aquí para ti en lo que me necesites nuestro género sigue escalando mundial gracias a ti. Gracias por todo el conocimiento que me diste y todo lo que hablamos, si la gente supiera, te quiero demasiado", termina la publicación. Junto a estas declaraciones de admiración mutua los dos artistas publicaron sendas fotografías tomadas en el set de rodaje del clip musical de "Galapín". El Alfa es el artista urbano dominicano de mayor proyección internacional en la actualidad. EFE mmv/rsl/rrt