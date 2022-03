Persiste la tensión entre EEUU y China sobre Rusia tras reunión de alto nivel

Persiste la tensión entre EEUU y China sobre Rusia tras reunión de alto nivelWashington, 14 Mar 2022 (AFP) - Estados Unidos está "profundamente preocupado" por la posición de China de "alineación con Rusia" frente a la guerra en Ucrania, dijo el lunes una funcionaria de la Casa Blanca, después de una reunión de alto nivel en Roma.El encuentro entre el asesor de Seguridad Nacional estadounidense, Jake Sullivan, y Yang Jiechi, máximo diplomático del Partido Comunista Chino, duró siete horas, fue "intenso" y "muy franco", añadió.La fuente aseguró, sin embargo, que la reunión se estaba preparando desde diciembre. Esta funcionaria, que pidió el anonimato, no quiso comentar las informaciones publicadas por la prensa estadounidense de que Moscú ha pedido ayuda económica y militar a China para la invasión de Ucrania. Rusia, que se prepara para un default, lo negó, mientras que China acusó a los estadounidenses de propagar "noticias falsas". El domingo Sullivan hizo una advertencia a Pekín durante una entrevista con la CNN: "Hemos hecho saber a Pekín que no permaneceremos pasivos y que no dejaremos que ningún país compense las pérdidas de Rusia debidas a las sanciones económicas". Estados Unidos no ha especificado qué tipo de acciones chinas podrían provocar una respuesta estadounidense, ni en qué consistiría. Washington también ha culpado a China de ayudar a difundir las "mentiras" rusas sobre los supuestos laboratorios de armas biológicas y químicas de Estados Unidos en Ucrania. Desde el comienzo de la invasión rusa el 24 de febrero, el régimen comunista chino da prioridad a su amistad con Moscú y se ha abstenido de pedir al presidente ruso, Vladimir Putin, que retire sus tropas de Ucrania.aue/rle/erl/atm