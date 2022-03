La artista visual argentina Fernanda Lavera vuelve con su "inventiva" a Miami

Miami, 1 mar La artista visual argentina Fernanda Lavera, a la que la galería The Manolis Project de Miami (Florida) dedica una exposición individual, dice este martes a Efe que toda obra de arte debe tener "un mensaje" y el suyo, bajo la influencia del pintor argentino Antonio Berni (1905-1981), es la justicia social. "La mente inventiva de Fernanda Lavera" es el título de la nueva exposición de una artista que se declara neoexpresionista y goza de la admiración de muchos famosos estadounidenses, como el productor musical Clive Davis, ganador de cinco Grammys, descubridor de artistas como Whitney Houston y un ávido coleccionista de arte. Davis "descubrió" a Lavera en 2016 en Buenos Aires y contagió el entusiasmo por su obra a otras celebridades, que ahora tienen obras firmadas por la artista argentina en sus casas. En 2021, Lavera expuso en Nueva York y dos veces en Miami y, además, en su propio país. Ahora presentará, a partir de este jueves, una treintena de obras de gran formato y colores vibrantes en la galería The Manolis Project, que está situada en el Design District de Miami y ya le había dado el protagonismo en otra exposición, "Mr. Freak and Lucy", inaugurada en mayo de 2021. Además, a fines de 2021, durante la Semana del Arte de Miami, Lavera expuso junto a otros artistas en un museo miamense después de haber triunfado con otra exposición, "The Pharaoh and the Celtic Gods", en Nueva York. "A primera vista, las pinturas de Lavera parecen imágenes de paredes o grafitis que captan el ojo humano, pero su uso de colores hipnóticos y su franqueza con un pincel la diferencian del resto", escribió el historiador y crítico de arte Bruce Hellander en un texto para la muestra que se inaugura esta semana. Los cuadros de la artista argentina, que tienen una base estética que se reconoce en el arte urbano, expresan su estado de ánimo, igual que las anotaciones en un "diario personal", dice a Efe. Como resultado de su admiración por el pintor, grabador y muralista Berni, creador de los personajes pictóricos Juanito Laguna y Ramona Montiel, iconos de los marginados por la sociedad, Lavera creó figuras para poblar su pintura. Una de ellas, "Mr. Freeck", ha tomado vida propia en videos en redes sociales y es además una marca registrada para reproducir en toda clase de objetos. "Se escapó de uno de mis cuadros. Es alguien que llega a la Tierra sin reglas, lleno de preguntas, sin miedo y sin prejuicios", dice Lavera, quien desde niña se interesó por el dibujo y la pintura gracias a la influencia y el impulso de una de sus tías. Para Lavera —que en diciembre expuso su obra en el museo situado en un edificio emblemático de Miami diseñado por la ya desaparecida arquitecta de origen iraquí Zaha Hadid—, la pandemia fue un tiempo para pensar, reinventarse y salir de su zona de confort. Pero, sobre todo, para crear mucho, pues estuvo confinada en su casa de Belgrano Chico, en Buenos Aires, donde además de vivir tiene su estudio.