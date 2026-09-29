China prevé completar a finales de 2028 un nuevo mapa geológico de Marte

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Pekín, 29 sep (EFE).- China prevé completar a finales de 2028 un mapa geológico de Marte de nueva generación, con el que aspira a reconstruir el pasado acuático del planeta rojo y a introducir un sistema chino para dividir el tiempo geológico marciano.

Hou Zengqian, científico jefe de la misión Tianwen-3, destinada a traer muestras de Marte a la Tierra, reveló el plan el lunes durante un simposio, según compartió la agencia estatal Xinhua.

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El proyecto se apoyará principalmente en los datos de la misión Tianwen-1 -con la que China posó un róver en Marte en 2021-, entre ellos indicios de la existencia de un océano antiguo en el planeta hace unos 3.500 millones de años y de posibles inundaciones de corta duración hace unos 1.600 millones de años.

Se complementarán con información de las sondas estadounidenses y de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), lo que permitirá integrar datos orbitales y de superficie.

Entre los productos del mapa de nueva generación, que se prevé para finales de 2028, figuran un mapa geológico de Marte a escala 1:5 millones, otro de la zona de aterrizaje a escala 1:50.000 y una serie de atlas temáticos.

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El proyecto publicará además el primer mapa geológico inteligente de Marte del mundo y ofrecerá una plantilla para la cartografía futura de la Luna, Venus y los asteroides.

Hou también planteó que el nuevo atlas ofrecerá la propuesta de China para dividir las eras geológicas de Marte, con el objetivo de establecer un estándar cronológico marciano que se convierta en "consenso internacional".

Como paso clave del programa de exploración planetaria de China, Tianwen-3 aspira a convertirse en la primera misión de retorno de muestras de Marte de la historia, además de tener como principal objetivo la búsqueda de signos de vida en el planeta rojo.

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El programa espacial chino ya ha logrado cuatro alunizajes (incluidas las misiones Chang’e), un amartizaje (la sonda Tianwen-1 en 2021) y dos retornos de muestras lunares (Chang’e 5 y 6), experiencias que "sientan las bases" para la recogida de muestras del planeta vecino.

Además, cuenta con la construcción de la Tiangong, que podría convertirse en la única plataforma habitada en órbita baja cuando la Estación Espacial Internacional complete su retirada, prevista para 2032. EFE