La UE no cree que por ahora Rusia vaya a cortar el suministro de gas y crudo

París, 25 feb El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo este viernes que por el momento no cree que Rusia vaya a cortar el suministro de hidrocarburos, pero afirmó que se han tomado medidas para disponer de otras fuentes de aprovisionamiento. "Por el momento no lo esperamos y tendríamos medios para responder", aseguró Borrell en una entrevista al canal France 24, al plantearse la eventualidad de un cierre del suministro ruso de energía por la guerra en Ucrania. Explicó que los Veintisiete han "tomado medidas para tener otras fuentes de aprovisionamiento", sin entrar en cuáles, después de haber hecho hincapié en que una cosa es que las tensiones geopolíticas estén aumentando los precios de la energía y otra que no se disponga de esa energía por falta de suministro. Cerca del 40 % del gas que se consume en la UE procede de Rusia. Con el inicio este jueves de la invasión de Ucrania, el precio en el mercado europeo se disparó un 30 % en un solo día. Borrell admitió que las sanciones contra Rusia que los líderes de la Unión acordaron en la noche del jueves al viernes en un Consejo Europeo extraordinario en Bruselas "no van a detener mañana la invasión (...) pero van a hacer mucho mal a la economía rusa". "La UE utiliza los medios que tiene. No es una alianza militar. Actuamos en el terreno civil", se justificó antes de hacer hincapié en que aunque no vaya a poner fin a la guerra ese tren de medidas contra Moscú tendrá efecto a más largo plazo y le cortará el acceso a la financiación y a tecnologías estratégicas. Preguntado sobre por qué no se ha decidido impedirle utilizar la plataforma internacional de pagos y datos bancarios Swift como pedían algunos, su respuesta fue que "todo está encima de la mesa" y que lo decidido es una actuación "gradual". Explicó que la pasada noche "no hubo consenso" para esa medida pero "no quiere decir que no lo haremos más tarde". Y añadió que son los ministros de Exteriores los que ahora van a formalizar los acuerdos de principio que tomaron los jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo. En cuanto al hecho de que desde la anexión de Crimea en 2014 y las primeras sanciones entonces Rusia ha reforzado su capacidad para resistir, admitió que en estos años ha desarrollado más su sector agroalimentario y ha incrementado sus reservas. Pero hizo hincapié en que el nuevo tren de medidas actuará sobre ciertos sectores estratégicos "y eso hará daño". Borrell dijo que la UE hará "lo posible" para acoger a los refugiados que querrán huir de Ucrania por la guerra, reconoció no saber cuál será el resultado de la invasión, pero señaló que "el ejército ucraniano no se ha hundido". En cuanto a la posibilidad de que el presidente ruso no se detenga en Ucrania, el jefe de la diplomacia de la UE indicó que Vladimir Putin tiene un sentido particular de la historia y, como lo ha dicho repetidamente, considera que el fin de la Unión Soviética fue "la mayor tragedia para Rusia". "De una u otra forma -avisó-, intenta reconstruir el área de influencia de Rusia tratando de influir, absorber o controlar los países que formaron parte del imperio zarista primero y de la Unión Soviética luego". EFE ac/rcf/pddp