Una de las mayores rocas procedentes de Marte se queda sin vender en subasta

Nueva York, 23 feb La tercera roca más grande procedente de Marte que ha caído en la Tierra, con 9,1 kilogramos de peso y cuyo valor se había estimado entre 500.000 y 800.000 dólares, se quedó este miércoles sin vender en una subasta organizada por Christie's. La piedra, llamada NWA 12690 y registrada en el Meteoritical Bulletin, encabezaba una venta digital de casi setenta piezas extraterrestres en la que se incluyeron otras esquirlas marcianas, un trozo de la Luna en "tamaño de bolsillo" y piezas exóticas de meteoritos. Pese a que un día antes de terminar la subasta online se habían ofrecido al menos 400.000 dólares por la pieza, la venta del NWA 12690 no se cerró, algo que normalmente sucede cuando no se alcanza el precio de reserva establecido. La roca, que fue hallada en 2018 por un nómada maliense al norte de ese país norteafricano, destaca por su peso entre los restos de Marte recolectados, que en total suman unos 300 kilogramos, y es una amalgama de cristales de piroxeno cálcico y otros minerales. El artículo que mayor precio alcanzó en la subasta fue un fragmento de roca lunar, NWA 5000, de 406 gramos de peso y por el que alguien pagó 189.000 dólares. Entre otras curiosidades, Christie's ofrecía también la caseta de un perro impactada por una roca espacial en 2019 en Costa Rica: con el tejado agujereado por la roca, la caseta salía a subasta por un precio estimado de entre 200.000 y 300.000 dólares, pero sólo consiguió alcanzar los 44.100 dólares. "Desde que una exposición en París mostró un coche ilustremente golpeado por un meteorito, he querido sacar a subasta un objeto golpeado por un objeto extraterreste", dijo el jefe de Ciencia e Historia Natural de Christie's, James Hyslop, quien señaló que "no hay muchos". EFE fjo