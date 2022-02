El mapa viral con las bases de la OTAN que rodean a Rusia es falso

Redacción Internacional, 9 feb (EFE).- Un mapa viralizado en redes sociales en el que se destaca la situación de una Rusia rodeada de bases de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) es una invención sin fundamento real, ya que en él se incluye a países que ni siquiera forman parte de la Alianza Atlántica. Internautas de diferentes países han compartido la imagen en publicaciones en español, inglés, alemán, italiano o húngaro, entre otros idiomas. Aunque hay registros del uso del mapa anteriores a la actual crisis de Ucrania por la movilización de tropas de Rusia en la frontera entre ambos países, su difusión ha aumentado a raíz de este conflicto, que enfrenta a Moscú con Occidente, en particular con Estados Unidos y la OTAN. La imagen consiste en un planisferio en el que se destaca a Rusia en color amarillo, con una gran cantidad de insignias con la rosa de los vientos de la OTAN rodeando a este país en ubicaciones europeas, asiáticas y americanas y que los internautas suelen identificar como bases militares de la Alianza Atlántica. HECHOS: La OTAN es una organización internacional de carácter político y militar integrada por 30 Estados miembros, entre los que no se encuentran Japón, Arabia Saudí o Kazajistán, entre otros países que no forman parte de la Alianza Atlántica señalados en el mapa viralizado. Fuentes de esta institución consultadas por EFE niegan asimismo la veracidad de la imagen. El departamento de comunicación de la OTAN ha desmentido que el mapa compartido en redes sociales represente el despliegue de sus fuerzas o sus instalaciones en el mundo. Para conocer dicha información estas fuentes remiten a un mapa interactivo alojado en la web de la organización. Dicho mapa arroja una panorámica muy distinta a la que se muestra en la instantánea compartida en redes. LA OTAN NO TIENE BASES PERMANENTES Por otra parte, la Alianza Atlántica no tiene "bases permanentes ni fuerzas propias", como explica a EFE Félix Arteaga, investigador principal del Real Instituto Elcano y Doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. "Una base es donde hay fuerzas desplegadas", precisa. "Cuando hay una operación militar, los países ponen a disposición de los que participan una serie de instalaciones pero estas no son bases permanentes". Arteaga señala que la organización dispone de varias infraestructuras en los países miembros, pero que no tienen por qué ser de carácter militar. Es el caso de su sede principal, que se ubica en Bruselas. También dispone de ciertas instalaciones militares, como ocurre en Rota, aunque la base es hispano-estadounidense. Incluso tiene algunas infraestructuras en países fuera de la organización, como es el caso de su oficina en Moscú, "que ahora está cerrada", recuerda Arteaga. "Si queremos desinformar pues ponemos la bandera de la Alianza y decimos que hasta en el mismísimo Moscú tiene una sede", opina. Por otro lado, advierte también de que a veces se liga erróneamente la presencia de la OTAN con las fuerzas de Estados Unidos, un país con un gran despliegue militar en otros estados, como en Japón, que está señalado en el mapa compartido en redes. LAS RELACIONES ENTRE LA OTAN Y RUSIA La OTAN es una organización internacional de carácter militar y político constituida entre países de Europa y Norteamérica. Fue fundada en 1949 y actualmente la integran 30 países. El acercamiento de la OTAN a los países de influencia de la antigua Unión Soviética ha sido uno de los pretextos de Moscú para plantear un pulso a Occidente con el traslado de miles de efectivos militares a la frontera con Ucrania. Durante la presente crisis, el Kremlin ha exigido a la Alianza abstenerse de cualquier ampliación, incluida la adhesión de Ucrania, una de las principales líneas rojas del Gobierno de Vladímir Putin. Como recuerda Arteaga, cuando se redactó la carta fundacional de la OTAN se acordó que en Europa del Este no se movilizarían fuerzas de la Alianza. "Pero tras la invasión de Crimea, lo que ha ocurrido ha sido un despliegue militar permanente", indica. La presencia de estas fuerzas en bases no significa que estas instalaciones sean de la OTAN, reitera Arteaga, ya que la titularidad es de los países que han tenido que dar su autorización. En resumen, el mapa difundido en redes sociales no representa el despliegue de fuerzas de la OTAN, ya que incluye países que no forman parte de la Alianza Atlántica, una organización que tampoco dispone de bases permanentes. EFE jop/sh/int