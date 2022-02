La reina Isabel II dice que Camila debería ser reina consorte

CentralLa reina Isabel II dice que Camila debería convertirse en reina consorteLondres, 6 Feb 2022 (AFP) - La reina Isabel II de Inglaterra expresó el sábado en un mensaje a la nación su "sincero deseo" de que Camila, la esposa del príncipe heredero Carlos, sea la reina consorte. "Es mi sincero deseo que, cuando llegue ese momento, Camila sea conocida como Reina Consorte mientras continúa su propio y leal servicio", dijo la monarca británica, de 95 años, la víspera de la celebración de sus 70 años de reinado. En una declaración escrita firmada por Elizabeth R, añadió que cuando Carlos se convirtiera en monarca, sabía que el pueblo británico les daría a él y a Camila "el mismo apoyo que me habéis dado a mí".Hasta ahora, se daba por hecho que la segunda esposa del príncipe Carlos, de 73 años, sería solo princesa consorte.La declaración muestra que la reina está planeando lo que pasará después de su muerte y que tiene en alta estima a Camila, que se casó con Carlos en una ceremonia civil en 2005.Camila, de 74 años, fue durante mucho tiempo la amante del príncipe Carlos durante su matrimonio con la popular princesa Diana, por lo que no era querida por el público. Pero la Duquesa de Cornualles vio crecer su índice de aprobación pública gracias a sus numerosos compromisos. En diciembre, Isabel II nombró a Camila Dama de la Orden de la Jarretera, el título de caballero más prestigioso de Gran Bretaña, marcando así su creciente protagonismo en la monarquía.Los diarios británicos del domingo rápidamente incluyeron las declaraciones de la reina en sus portadas. "Camila SERÁ reina", publicó el diario Daily Mail, mientras que el Sunday Times escribió "La reina unge a Camila", al señalar que la declaración pone fin a "años de polémicas y confusión sobre el título futuro de Camila".Un portavoz de la pareja indicó que estaban "conmovidos y honrados" por las palabras de la reina. - Compromiso de servicio -La monarca emitió un mensaje personal en víspera del 70 aniversario del día en que su padre, el rey Jorge VI, murió de cáncer pulmonar y ella se convirtió en monarca a los 25 años.Como de costumbre, la reina permanece en la residencia de Sandringham para esa fecha.En su mensaje expresó que "es un día que, incluso después de 70 años, aun recuerdo tanto por la muerte de mi padre, el rey Jorge VI, como por el inicio de mi reinado".El domingo se convertirá en la única monarca británica en reinar durante 70 años."Al marcar este aniversario, me da gusto renovar con ustedes el compromiso que asumí en 1947, que mi vida siempre estará dedicada a su servicio", agregó la reina en referencia a un discurso que dio en su cumpleaños número 21.Llamó a la nación a "disfrutar las celebraciones y reflexionar sobre los desarrollos positivos en nuestra vida cotidiana que tan alegremente han coincidido con mi reinado".Pero la celebración coincide también con la vergonzosa posibilidad de que su hijo, el príncipe Andrés, declare personalmente en un tribunal estadounidense por un caso de asalto sexual.Isabel II removió a Andrés de la vida pública, aunque él ha permanecido en su residencia real.am/ah/sag/llu/mas/llu -------------------------------------------------------------