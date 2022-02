Perú cambia a altos mandos de la Policía Nacional tras la crisis de Interior

Lima, 03 feb (EFE).- El Gobierno de Perú oficializó este jueves el cambio de altos mandos de la Policía Nacional, con la designación del general Vicente Tiburcio como comandante general, en reemplazo de Javier Gallardo, quien fue destituido en medio de la crisis que llevó a Pedro Castillo a formar su tercer gabinete en seis meses de gestión. La medida fue oficializada en una resolución publicada en el diario oficial El Peruano, en la que también se aprobó el ascenso de Tiburcio al grado de teniente general, un requisito para poder asumir la conducción del cuerpo policial. El nuevo jefe de la Policía Nacional de Perú (PNP) integra el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), que fue responsable de la operación que puso entre rejas al líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. CRISIS POLÍTICA Esta resolución llega cuatro días después de que el presidente Castillo destituyera a Gallardo, dando por concluidas sus funciones y enviándolo al retiro, y aceptara la renuncia de su exministro del Interior Avelino Guillén, quienes protagonizaron un enfrentamiento en el sector. Guillén renunció el último viernes al no sentirse respaldado por Castillo en su recomendación de destituir a Gallardo, con quien mantenía grandes desavenencias en su criterio sobre los relevos y ascensos dentro de esta fuerza de seguridad. Además, mantuvieron discrepancias por nombramientos en direcciones clave de la Policía y denuncias de corrupción en el interior de la PNP, donde supuestamente se pagaron sobornos hasta por 25.000 dólares en el proceso de ascensos. Tras la salida de Guillén, también renunció la primera ministra Mirtha Vásquez "ante la imposibilidad de lograr consensos en beneficio del país", lo que obligó a Castillo a conformar este martes un tercer equipo de gobierno desde que asumió el cargo el 28 de julio de 2021, esta vez bajo la presidencia del congresista y abogado especializado en derecho penal Héctor Valer. En reemplazo de Guillén, el mandatario izquierdista nombró al coronel de la PNP Alfonso Chávarry, cuya designación atizó polémica por supuestas acusaciones en su contra por presuntos vínculos con el tráfico ilícito de drogas, algo que él mismo ha negado. ESTADO DE EMERGENCIA En otras resoluciones, el Gobierno peruano también nombró este jueves al general Miguel Fernando Lostaunau al cargo de jefe del Estado Mayor General y a Luis Alberto Vera Llerena como nuevo inspector general de la PNP, para lo cual también los ascendió al grado de teniente general. Esta remodelación de los altos mandos de la PNP se da luego de que se declarase en estado de emergencia Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao, colindante a Lima, ante el incremento de crímenes y actos delictivos en la zona. Con esta medida, que fue anunciada la víspera tras la primera reunión del flamante Consejo de Ministros, regirá por 45 días, en los que la PNP mantendrá en todo momento el control del orden interno, pudiendo solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas. De acuerdo a la Constitución peruana, el Ejecutivo puede declarar el estado de emergencia en todo o en parte del territorio nacional en caso de perturbación de paz o del orden interno, catástrofe o en graves circunstancias que afecten la vida de la nación. Inicialmente, la medida no puede exceder los 60 días, aunque si se mantiene la situación que la motivó el Gobierno tiene derecho a solicitar la extensión del plazo, que no debe ser mayor a 30 días. EFE csr/cfa