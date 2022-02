Un informe de Río Tinto revela una "inquietante" cultura de acoso sexual, racismo e intimidación

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Rio Tinto en sus oficinas en Perth, en el estado de Australia Occidental, Australia, el 19 de noviembre de 2015. REUTERS/David Gray

Por Praveen Menon

1 feb (Reuters) - Un informe publicado por Rio Tinto ha puesto de manifiesto la existencia de una cultura de intimidación, acoso y racismo en el gigante minero mundial, que incluye 21 denuncias de violaciones o agresiones sexuales reales o en grado de tentativa en los últimos cinco años.

Casi la mitad de los empleados que respondieron a una revisión externa de la cultura del lugar de trabajo de la minera, encargada por Rio, dijeron que habían sido objeto de intimidación laboral, mientras que el racismo era común en varias áreas.

El director general de Rio Tinto, Jakob Stausholm, dijo que los resultados eran "preocupantes" y que la empresa aplicaría las 26 recomendaciones del informe elaborado por la excomisaria australiana de discriminación sexual Elizabeth Broderick.

"El informe me abrió los ojos por partida doble", dijo Stausholm a Reuters. "No me había dado cuenta de la cantidad de acoso que existe en la empresa y, en segundo lugar, de que es bastante sistémico: los tres problemas de acoso laboral, acoso sexual y racismo... es extremadamente preocupante".

Rio Tinto lanzó la revisión en marzo del año pasado. Más de 10.000 empleados, casi una cuarta parte de sus 45.000 trabajadores, compartieron sus experiencias y opiniones para el estudio.

El informe reveló que casi el 30% de las mujeres y alrededor del 7% de los hombres habían sufrido acoso sexual en el trabajo, y que 21 mujeres habían denunciado violaciones o agresiones sexuales reales o en grado de tentativa.

El racismo fue un "reto importante" para los empleados de muchos lugares. Las personas que trabajan en un país diferente al de su nacimiento experimentaron altos índices de racismo, mientras que casi el 40% de los hombres que se identifican como aborígenes o isleños del Estrecho de Torres en Australia habían sufrido racismo.

"He sufrido racismo en todos los rincones de esta empresa", dijo un empleado citado de forma anónima.

Rio dijo que las reformas se centrarán en el compromiso de la dirección de la empresa de crear un entorno de trabajo seguro e inclusivo, aumentando también la diversidad dentro de la empresa. También garantizará la seguridad de las instalaciones mineras remotas de la empresa y facilitará al personal la denuncia de comportamientos inaceptables.

SEXISMO Y RACISMO

El informe de Rio se adelanta a la publicación de otro informe del Gobierno del estado de Australia Occidental a finales de este año sobre el acoso sexual en los campamentos mineros del estado, que proporciona más de la mitad del suministro mundial de mineral de hierro.

En los informes presentados a la investigación el año pasado se afirmaba que el acoso sexual estaba muy extendido en los campamentos mineros de Australia Occidental, que alberga minas de empresas mundiales como BHP Group, Rio Tinto y Fortescue.

En un informe de 2020, una investigación de la Comisión Australiana de Derechos Humanos sobre el acoso sexual descubrió que el 74% de las mujeres de la industria minera habían sufrido algún tipo de acoso sexual en los últimos cinco años, en parte debido al desequilibrio de género.

Casi el 80% de la plantilla de Rio Tinto son hombres.

"La creación de una cultura de trabajo segura y respetuosa animará a personas de todos los orígenes y diversidad a prosperar en nuestras organizaciones", declaró a Reuters Kellie Parker, directora general australiana de Rio Tinto.

Los empleados masculinos y femeninos de Sudáfrica experimentaron los mayores índices de racismo. Los empleados hablaron de la frecuencia del racismo y su impacto en su confianza, autoestima y rendimiento laboral.

"Río es una empresa orientada a los caucásicos", dijo un empleado en el informe.

Rio dijo que el informe llegó en un momento crucial en el que las culturas de los lugares de trabajo cambian con el telón de fondo de #MeToo, Black Lives Matter y otros movimientos globales, así como una investigación australiana sobre la destrucción por parte de Rio de la cueva de Juukan Gorge, un lugar emblemático para el patrimonio aborigen.

Stausholm dijo que Juukan Gorge había provocado el mayor cambio de gestión en la historia de Río y que el nuevo equipo quería impulsar más cambios.

"Se trata de aprovechar el impulso del momento e intentar que estas acciones avancen rápidamente, porque no podemos cambiarlas de un día para otro".

(Reporte de Praveen Menon; edición de Richard Pullin; traducido por Tomás Cobos)