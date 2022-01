Elliott y Vista estarían cerca de comprar Citrix en US$13.000M

(Bloomberg) -- Elliott Investment Management y Vista Equity Partners están a punto de llegar a un acuerdo para adquirir al fabricante de software Citrix Systems Inc. por unos $13.000 millones, según personas familiarizadas con el asunto.

Las empresas de inversión están cerca de llegar a un acuerdo para comprar Citrix por unos US$104 por acción, según las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada. La transacción podría anunciarse el lunes, dijeron las fuentes citadas.

Las acciones de Citrix, con sede en Fort Lauderdale, Florida, cayeron alrededor de un 3,5% durante las operaciones previas a la apertura del lunes en Nueva York. El viernes, la acción cerró a US$105,55, dando a la empresa un valor de mercado de unos US$13.200 millones.

Citrix fabrica un software que es utilizado por los empleados para conectarse virtualmente a sus programas corporativos, una categoría de producto muy empleada durante la pandemia, ya que las empresas buscaron formas rápidas de mantener a sus trabajadores conectados de forma remota a las operaciones centrales. Muchas empresas ahora planean implementar el trabajo híbrido, es decir una combinación de trabajo remoto y presencial, de forma permanente, lo que se espera haga crecer el mercado de herramientas que ayuden a hacerlo sin problemas.

Un acuerdo con Citrix coronaría el mes más grande de la historia en materia de acuerdos en el sector del software y seguiría a un frenético año en el que empresas de capital de riesgo y compradores estratégicos persiguieron objetivos. El valor de las transacciones en el sector alcanzó un récord de US$674.000 millones en 2021, casi el doble del máximo anual anterior, según datos compilados por Bloomberg. Los valores han subido un 144% este año, impulsados por la gigantesca adquisición del editor de videojuegos Activision Blizzard Inc. por parte de Microsoft Corp. en US$69.000 millones, según los datos.

No se ha tomado ninguna decisión final y el momento y el precio de un acuerdo aún podrían cambiar, dijeron las personas. Representantes de Elliott, Vista y Citrix no estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios fuera del horario de oficina.

Anteriormente, Citrix intentó venderse en 2017, pero las negociaciones con potenciales compradores, incluidos Bain Capital y Thoma Bravo, se estancaron por la valoración, dijeron personas familiarizadas con el asunto en ese momento.

Bloomberg News informó por primera vez en diciembre que Elliott y Vista estaban considerando realizar una oferta conjunta por Citrix, que ha estado explorando una venta. La acción había cerrado a US$83,65 el día anterior a ese informe. La idea de la venta de Citrix se produjo cuando Elliott adquirió una participación del 10% en la empresa, la segunda vez que invierte en el fabricante de software.

Los bancos reunieron un paquete de financiación que podría suponer unos US$14.000 millones en bonos y préstamos para financiar una posible compra, según informó Bloomberg News.

