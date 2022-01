Dominicana es el 1er invitado a semifinales en el Caribe

SANTO DOMINGO (AP) — Los Gigantes del Cibao, representantes de la República Dominicana y favoritos para ganar la Serie del Caribe en su casa, doblegaron este domingo 7-3 a los Astronautas de Santos de Panamá y se aseguraron uno de los cuatro lugares en las semifinales del torneo luego de mantener su registro perfecto luego de tres jornadas.

Con tres victorias, el Cibao no puede verse alcanzado por Puerto Rico (0-3). México y Panamá, ambos con marca de 1-2, se enfrentan en la última jornada, por lo que eso asegura que uno de estos conjuntos llegue a por lo menos tres derrotas, asegurándoles a los dominicanos un lugar entre los cuatro primeros incluso si pierden sus dos compromisos restantes.

“Lo importante es ganar el último juego, ya dimos un buen paso que es pasar la semifinal con estas tres victorias, pero tenemos claro que de nada sirve llegar invicto seis juegos y perder la final. Estamos enfocados en llegar y ganar el juego grande el próximo jueves, cada juego es importante y tenemos que salir todos los días ganar y brindar un buen espectáculo”, consideró el piloto dominicano Luis Ureta,

Los dominicanos se vieron abajo en la segunda entrada cuando Panamá anotó dos carreras gracias a sencillos remolcadores de Daniel Jiménez y Eduardo Thomas. Pero reaccionaron con un ataque de tres anotaciones para tomar ventaja en el tercer inning gracias un triple productor de José Siri, un doblete de Hanser Alberto, y un error del segunda base Édgar Muñoz que le permitió a Alberto llegar a la registradora.

Panamá empató la pizarra en el séptimo inning con un rodado de Olmo Rosario por la primera base que le permitió anotar a Tres Hair. Pero los dominicanos definieron el encuentro con otro ataque de tres anotaciones en la parte baja del mismo capítulo.

Alberto respondió nuevamente con un doblete que rompió el empate, mientras que Marcell Ozuna y Kelvin Gutiérrez negociaron sendas bases por bolas con la casa llena para producir dos anotaciones y estirar la ventaja.

Robinson Canó le puso números finales a la pizarraa al llevar al plato a Webster Rivas con doblete en la octava entrada.

“Estaba muy concentrado y afortunadamente pude conectar ese batazo importante con las bases llenas para tomar la ventaja en el partido y pudimos conseguir la victoria, muy contento por el trabajo de todo el equipo y debemos seguir jugando así para ganar el torneo”, declaró Alberto tras la victoria.

Ganó Ryan Kussmaul (1-0) tras tolerar una carrera en una entrada. Perdió Wilfredo Pereira (0-1) al ser sacudido con tres anotaciones y tres hits y no logró retirar a un solo enemigo en su labor de relevo.

___

Puerto Rico cae ante Venezuela y se hunde

Navegantes del Magallanes fortalecieron sus aspiraciones de acceder a las semifinales de la Serie del Caribe al derrotar 4-1 a los Criollos de Caguas, que sufren su tercera derrota consecutiva y agonizan en la justa caribeña.

Francisco Arcia llevó al plato dos carreras con su sencillo en el segundo inning por la novena venezolana y Alberth Martínez amplió el margen con un doblete productor en la tercera entrada.

Puerto Rico recortó la diferencia con un imparable de dos anotaciones de Emmanuel Rivera en el tercer inning, pero un doble de Danry Vázquez impulsó a Niuman Romero al plato, poniéndole números definitivos a la pizarra en el cuarto episodio.

La victoria fue para Enderson Franco (1-0) con dos entradas y un tercio sin permitir carreras en labor de relevo. El revés fue al registro de Yordy Cabrera (0-1), quien concedió tres anotaciones y seis hits en tres capítulos.

“Quedan dos juegos, no es lo que queríamos y ahora tenemos que depender de lo que hagan los otros equipos, porque las cosas ya no están en nuestras manos. Pero tenemos que seguir adelante, buscar ganar los juegos que nos quedan y esperar que nos ayuden los otros resultados”, comentó el piloto de los Criollos de Caguas, Ramón Vázquez.

Por su parte, el mánager de Venezuela Wilfredo Romero alabó la reacción de sus jugadores y se mostró optimista de cara a los últimos dos juegos de la primera ronda.

“Perdimos el primer juego, no tuvimos el enfoque correcto, pero creo que eso ha cambiado y nuestro plan de juego ha funcionado por eso hemos sumando dos victorias. Aún no logramos nada, pero creo que tenemos la capacidad de avanzar a las semifianales y pelear por el campeonato”, consideró Romero.

___

Con joya de Wilmer Ríos, México frena a Colombia

El lanzador Wilmer Ríos cumplió una brillante apertura, Roberto Osuna salvó su primer juego del torneo y los Charros de Jalisco de México ganaron el domingo su primer encuentro en la Serie del Caribe 2022, imponiéndose 1-0 sobre los Caimanes de Barranquilla.

Fue la primera derrota de los representantes de Colombia tras ganar sus primeros dos partidos.

El cubano Félix Pérez sacudió un jonrón por el jardín derecho en la segunda entrada para remolcar la única carrera.

Ríos (1-0) dominó a la ofensiva de los Caimanes, cubriendo seis entradas y dos tercios sin permitir carreras para acreditarse el triunfo. El derecho diseminó tres imparables y adornó su labor con cinco ponches.

El revés fue al registro de Porfirio López (0-1), quien toleró cuatro hits y una carrera en cinco capítulos.

Los Charros necesitaban imperiosamente ganar tras sufrir derrotas ante República Dominicana y Venezuela en sus primeros dos enfrentamientos.

“Muy emocionado por haber podido contribuir con el equipo", dijo Ríos. "Era una victoria muy importante para nosotros, me sentí muy cómodo, yo sé que tengo un buen equipo detrás de mí y eso me dio la confianza para hacer el trabajo, me mantuve agresivo y pude ayudar al equipo en este momento importante”.

Osuna, con 155 salvamentos en su carrera de seis años en las Grandes Ligas, permitió un sencillo de Harold Ramírez para abrir el noveno episodio, pero retiró a los siguientes tres bateadores, ponchando a dos de ellos, para cerrar el juego y asegurar la victoria.

“Fue un gran juego, necesitábamos con urgencia esta victoria para mantenernos en la competencia, mañana debemos salir con la misma actitud porque es un juego clave y si podemos ponernos con marca de 2-2 tendremos buenas opciones de avanzar a las semifinales en la última jornada”, declaró el piloto mexicano Roberto Vizcarra tras la victoria.

Los Caimanes arrancaron a piso firme derrotando a Venezuela y Panamá. Fueron las primeras victorias de un representativo de Colombia en la historia del torneo.

“Hoy el resultado fue positivo para México, pero la diferencia fue sólo un batazo", dijo el mánager colombiano José Mosquera. "Creo que mientras estemos jugando a este nivel y salgamos a dar lo mejor de nosotros, podemos seguir obteniendo victorias”.