Peruanos en contra de dar mar pero bolivianos agradecerían

Presidente de Perú desata tormenta por comentario sobre mar para BoliviaLima, 26 Ene 2022 (AFP) - Un bloque de legisladores opositores peruanos expresó este miércoles que no es "admisible" una sugerencia del presidente Pedro Castillo de consultar al pueblo para decidir si Perú le concede una salida al mar a la vecina Bolivia."No consideramos admisible que quien está a cargo de la política exterior y las relaciones internacionales [...] anuncie una consulta popular constitucionalmente inviable", dice un "pronunciamiento" suscrito por 10 miembros de la Comisión de Constitución del Congreso, encabezados por su titular, la opositora Carmen Patricia Juárez.Castillo no anunció formalmente una consulta popular para dirimir un sensible tema que desde hace más de un siglo tensa las relaciones entre Perú, Chile y Bolivia. Sin embargo, en una entrevista con CNN en Español difundida el martes en la noche, se declaró abierto a preguntar "al pueblo" sobre este asunto."Le consultaremos al pueblo, para eso se necesita que el pueblo se manifieste", respondió el mandatario ante la pregunta de si pensaba que Perú podía darle una salida al mar a Bolivia, como él había afirmado antes de ser candidato presidencial y de ganar las elecciones en 2021."No estoy diciendo que le voy a dar mar a Bolivia", aclaró a continuación el gobernante izquierdista peruano, pero esto no calmó las aguas.Los 10 legisladores (de 41 que integran la Comisión de Constitución, la más influyente del Congreso) indicaron en su pronunciamiento que el territorio peruano es "inalienable e inalterable" y que el mandatario debe defender la "integridad y soberanía del Estado".Además, sostuvieron que la Constitución impide que sean sometidos a referendo los pactos internacionales vigentes, "como lo es el Tratado de Rectificación de Fronteras firmado entre el Perú y Bolivia en 1909".Por su parte, la cancillería peruana destacó en otro comunicado que "el Perú ha expresado en diversas oportunidades su más amplio espíritu de solidaridad y comprensión en relación a la situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia".Además, recordó que en una reunión ministerial binacional, el pasado 30 de octubre, Castillo "ratificó el compromiso del Perú de brindar las mejores condiciones para el tránsito de personas y mercaderías bolivianas, a través de su territorio y de sus puertos".Estos tres países andinos todavía tienen roces por la guerra del Pacífico (1879-1884), que enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia.En la contienda, Perú perdió sus provincias más australes y Bolivia su salida al mar a manos de Chile.fj/lm