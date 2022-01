La CE lleva a Silicon Valley su plan contra abuso de menores en internet

Bruselas, 26 ene (EFE).- La comisaria de Interior, Ylva Johansson, ha viajado este miércoles a San Francisco (Estados Unidos) para hablar con responsables de Google, Youtube, Meta y TikTok del plan europeo para forzar a las compañías a denunciar y retirar contenidos de abuso sexual a menores en internet. "Mi mensaje es claro: debemos hacer más en la lucha contra el abuso sexual infantil en línea. La UE propondrá una legislación. La obligación de las empresas de Internet de detectar y denunciar es clave", dijo hoy la comisaria en su cuenta en Twitter. En la actualidad denunciar esos casos es voluntario y algunas empresas no informan, según ha dicho Johansson en distintas ocasiones. La comisaria tiene previsto en particular reunirse en Estados Unidos con representantes de Google/Youtube, Apple, Meta/Whatsapp y TikTok. Según datos del Ejecutivo comunitario cada vez hay más contenidos de ese tipo en internet y las autoridades encargadas de velar por su retirada no dan abasto, por lo que se quiere implicar más activamente a las empresas tecnológicas, con normas vinculantes. Mientras en 2010 había 23.000 informes que denunciaban abuso sexual infantil en línea, ahora hay más de un millón al año solo en Europa y cerca de 4 millones de imágenes y vídeos de material de ese tipo. La propuesta de la Comisión, que será presentada previsiblemente el próximo marzo, pretende hacer obligatorio para las empresas de internet detectar, informar y eliminar todo contenido de abuso sexual infantil. En la actualidad solo cinco empresas tecnológicas presentan el 99 % de los informes a las autoridades competentes. Otra de las iniciativas que impulsará la Comisión es la creación de un nuevo centro europeo para prevenir y combatir los abusos en línea. Ese organismo ayudará a los responsables a detectar y eliminar los contenidos online y apoyará los esfuerzos de los países para la prevención y la asistencia a las víctimas. EFE mb/cat/jgb (Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)