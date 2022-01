Exasesor es acusado de estafar 5,8 millones de dólares a una familia en Miami

Miami, 25 ene (EFE).- Germán Niño, un ex asesor financiero de UBS Group en Florida, fue acusado ante un tribunal federal de EE.UU. de una estafa por más de 5 millones de dólares de la que fue víctima una familia que era cliente de dicho banco de inversión suizo. Un comunicado de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida informó de la primera comparecencia de Niño ante la justicia estadounidense por este caso que involucra supuestas operaciones de compra de tierras en Colombia y de cuyas víctimas no se ha dado información. En los documentos judiciales las víctimas son identificadas como J.R. y V.R., casados, y A.R., el hijo de ambos, los cuales colocaron más de 11 millones de dólares de la fortuna familiar en varias cuentas de inversión en UBS en EE.UU. a partir del 2012 y hasta el 2017. Por los casos que se le imputan a Niño, de 56 años y residente en Weston (sur de Florida), puede recibir una pena máxima de veinte años de cárcel, seguida de tres años de libertad vigilada, si es hallado culpable. Según los documentos judiciales del caso, Niño, que fue desde 2012 y hasta 2020 asesor financiero en una sucursal de UBS Financial Services Inc. en Miami, se encargó de supervisar y administrar las cuentas de la familia. La acusación indica que desde aproximadamente mayo de 2014 hasta febrero de 2020, Niño realizó 62 transferencias no autorizadas desde tres cuentas de UBS pertenecientes a las víctimas por más de 5,83 millones de dólares. Para llevar a cabo el esquema de fraude electrónico, Niño hizo declaraciones materialmente falsas y fraudulentas a sus víctimas y ocultó y omitió hechos materiales, incluida la tergiversación del verdadero rendimiento, saldo y tasa de rendimiento de las cuentas que administraba, según el comunicado. También falsificó la firma de sus clientes en documentos destinados a autorizar transferencias fuera de las cuentas, preparó un contrato de compra de tierras en Colombia fraudulento y falsificó la firma de una de las víctimas. Asimismo, eliminó uno de los correos electrónicos de una de las víctimas con el fin de que no recibiera notificaciones por correo electrónico de UBS sobre transferencias no autorizadas. Por último, preparó estados de cuenta de UBS fraudulentos y estados de revisión de clientes, que inflaron falsamente el saldo y el valor de las cuentas de las víctimas, según la información. En otros documentos judiciales relativos al caso se indica que Niño gastó aproximadamente 4,6 millones del dinero robado en pagar los gastos de mujeres con las que tenía relaciones amorosas, desde pequeños regalos a vacaciones, autos de lujo y un apartamento en Colombia. Además usó unos 1,2 millones para reponer el dinero de otro cliente del que previamente había hecho uso para beneficio personal, de acuerdo con la acusación. El caso fue investigado por el FBI. EFE ar/lce