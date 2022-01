Una casa al revés captura la imaginación de turistas en Colombia

Unos visitantes sonríen y posan dentro de una casa construida al revés en Guatavita, Colombia. Enero 23, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez

Por Camilo Cohecha y Javier Andrés Rojas

GUATAVITA, Colombia 24 ene (Reuters) - Una casa al revés construida en Guatavita, Colombia, a poca distancia de Bogotá, está capturando la imaginación de los visitantes que buscan diversión tras las restricciones de la pandemia del COVID-19.

Dentro de la casa, que fue diseñada por su propietario y creador austriaco Fritz Schall, que vive en Colombia con su familia, los turistas caminan por los techos donde normalmente estarían los pisos, mientras que los muebles se colocan debajo de ellos.

"Todos me miraron como un loco porque no me creían lo que estaba diciendo", recordó Schall. "Decía voy a hacer una casa al revés, y me decían, okey señor, está bien hágala, eso pasó con los muebles, con los interiores, con la tina, era muy interesante ver a la gente".

La inspiración para construir la casa surgió de un viaje a la Austria natal de Schall con sus nietos en 2015, donde vieron una edificación similar.

Aunque la pandemia de coronavirus dificultó un poco la construcción, finalmente se terminó a principios de este año, aseguró Schall.

"Ya está hecho, duró un poquito porque la pandemia nos frenó un poquito, pero ya se logró y la inauguramos hace tres semanas", dijo Schall.

Para los visitantes cansados ​​de la pandemia y las medidas que incluyen bloqueos y restricciones a la movilidad, la casa ofrece un ligero alivio.

"Venimos de una pandemia, venimos de un encierro, entonces esto ayuda a que las personas tengamos un momento de esparcimiento con algo que no lo teníamos acá y que se ve novedoso, se divierte uno mientras realiza las fotos y eso hace que uno despeje un poco la mente", dijo la visitante Lina Gutiérrez.

(Escrito por Oliver Griffin, editado en español por Luis Jaime Acosta)