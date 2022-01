Atentado en zona de Ecuador donde reparan socavón generado por minería ilegal

Quito, 24 ene (EFE).- El Gobierno de Ecuador calificó este lunes de "atentado terrorista" la detonación de explosivos contra bienes de un operario que trabaja en una zona del sur del país donde surgió un socavón por la minería ilegal. "El día de hoy en la ciudad de Zaruma se produjo un atentado de carácter terrorista en contra del vehículo y la vivienda de uno de los trabajadores del Ministerio de Energía que se encuentran trabajando en el socavón", manifestó en una comparecencia en la sede presidencial de Quito la ministra de Gobierno, Alexandra Vela. La detonación fue precedida de amenazas contra el funcionario y otros trabajadores gubernamentales, ingenieros y trabajadores de la empresa que participan en las labores de reparación en la zona de un derrumbe, ocurrido el 16 de diciembre pasado en la localidad de Zaruma, en la provincia de El Oro, añadió la ministra. Vela aseguró que su cartera ha ofrecido protección a todos los operarios involucrados en las tareas de rehabilitación de Zaruma y que se ha iniciado una investigación para dar con los autores del atentado. "Quiero decirles a todos aquellos que están involucrados en los actos de la minería ilegal que el Ministerio de Gobierno nacional no va a dejar de llevar adelante todos los actos que tiene que llevar adelante para eliminar ese tipo de delito", advirtió. Según la titular del Ministerio de Gobierno, el trabajador que fue amenazado no sería el único, sino que otros funcionarios de entidades públicas que trabajan en las obras también se encuentran en la misma situación. La responsable recordó que la labor que vienen realizando los operarios de distintas instancias ha impedido que la actividad ilegal que pone en riesgo la vida y las estructuras de la ciudad siga desarrollándose. "Es claro que hay un enfrentamiento entre quienes realizan minería ilegal y quienes están haciendo una actividad de carácter legal en Zaruma", manifestó. La intervención a nivel gubernamental y local busca cerrar las múltiples galerías cavadas en un sector de la ciudad para la minería ilegal y que provocaron el gran socavón que afectó a centenares de personas e inmuebles. Por otro lado, comentó que se han desarrollado intervenciones en casas ubicadas en el sector del socavón, donde se han localizado accesos directos a las galerías, por lo que se han presentado las denuncias correspondientes para que los culpables sean sancionados. Vela acotó que este tipo de minería se relaciona con otras actividades delictivas como el tráfico de armas, de explosivos y trata de personas. "No vamos a aceptar ningún tipo de amenaza que impida retornar al Estado el control sobre el territorio nacional", concluyó. EFE db/elb/dmt (vídeo)