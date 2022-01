Con ómicron, Europa podría entrever el final de la pandemia

CentralCon ómicron, Europa podría entrever el final de la pandemia Por Camille BAS-WOHLERT =(Video+Fotos archivo)= Copenhague, 23 Ene 2022 (AFP) - La variante ómicron del coronavirus, de la que podría contagiarse el 60% de los europeos antes de marzo, puede ser el final de la pandemia en la región, consideró el domingo el director de la OMS para Europa."Es plausible que la región se acerque al final de la pandemia", declaró a la AFP Hans Kluge, director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, aunque llamó a la prudencia, habida cuenta de la versatilidad del virus."En cuanto la ola de ómicron se calme, habrá durante algunas semanas y meses una inmunidad global, ya sea gracias a la vacuna o porque la gente se habrá inmunizado por la infección, y también una bajada a causa de la estacionalidad", consideró.La OMS espera "un periodo de calma antes del posible regreso del covid-19 hacia finales de año, pero no necesariamente el retorno de la pandemia".En Sudáfrica, donde se detectó por primera vez la variante ómicron, los nuevos casos han ido bajando en las últimas cuatro semanas. En la misma línea, el asesor de la Casa Blanca en la lucha contra la pandemia en Estados Unidos, Anthony Fauci, dijo el domingo que podría haber un "giro" en la situación del país. - No hay "era endémica" - Sin embargo, Europa no se encuentra en una "era endémica", lo que permitiría equiparar el virus al de una gripe estacional, subrayó el responsable de la OMS. "Endémica significa [...] que podemos prever lo que va a ocurrir; este virus ha sorprendido más de una vez. Así que tenemos que ser prudentes", insistió Kluge.No solo sigue circulando la variante Delta, sino que podrían surgir otras nuevas. "Seremos mucho más resistentes, incluso ante nuevas variantes", dijo el domingo Thierry Breton, el comisario Europeo de Mercado Interior, en la cadena francesa LCI."Estaremos listos para adaptar las vacunas si es necesario, en particular las que usan ARN mensajero, para adaptarlas y hacer frente a un variante virulento", dijo. En la región europea de la OMS, que incluye 53 países, algunos de los cuales se encuentran en Asia Central, la organización calcula que el 60% de los habitanres podría haber sido infectado por ómicron de aquí al 1 de marzo.En los 27 Estados miembros de la UE, así como en Islandia, Liechtenstein y Noruega, esta variante, que apareció a finales de noviembre y es más contagiosa que la Delta pero menos virulenta, especialmente entre los vacunados, es ahora la dominante, según la agencia sanitaria europea.Con un aumento exponencial de los contagios, el director de la oficina europea de la OMS insistió en la necesidad de cambiar las políticas públicas para "minimizar las perturbaciones y (...) proteger las personas vulnerables". El objetivo, según Kluge, es ahora estabilizar la situación sanitaria. "Estabilizar significa que el sistema sanitario ya no esté desbordado por el covid-19 y puede seguir prestando servicios sanitarios esenciales, que desgraciadamente se han visto muy perturbados, como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la inmunización", subrayó.cbw/sag/mb