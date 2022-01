Bioseguridad, sostenibilidad e inversión, claves turísticas de Iberoamérica

Madrid, 18 ene (EFE).- Iberoamérica confía en la bioseguridad en tiempos de pandemia --sobre todo en la prevención y la vacunación--; en el desarrollo sostenible; en el valor de las pymes y la inversión nacional e internacional, en este caso española, para recuperarse de la grave crisis turística causada por la covid-19. La XXV Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo (Cimet) se celebró este martes, víspera del comienzo de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur 2022), con la esperanza de que sea el año de la recuperación, pese a los vaivenes epidémicos, y la consolidación definitiva en 2023. En un modelo mixto presencial y virtual, los ministros pidieron inversiones turísticas en hoteles e infraestructuras con alicientes de reducciones y exenciones fiscales, según los casos, además de citar la oferta cultural, de naturaleza, aventura, ocio y bienestar que ofrecen. De manera presencial, el ministro de Cuba, Juan Carlos García, valoró el prestigio de las marcas turísticas españolas en su país --por ejemplo, las hoteleras--, y repasó proyectos y oportunidades "a disposición" de los empresarios por medio de nuevos modelos de contrato que favorezcan el desarrollo económico y social sostenible e inclusivo. Otorgó gran importancia a los protocolos sanitarios y resaltó que el 93 % de la población cubana está vacunada de la covid (con vacunas propias), y que apenas hay restricciones, salvo certificado de vacunación y mascarilla, y bajos niveles de contagio y mortalidad. Por Guatemala, Mynor Cordón se centró en la bioseguridad, con medidas consensuadas en el Consejo Centroamericano de Turismo y con el sector privado, especialmente pymes. La ministra de Honduras, Nicole Marrder, resaltó el "enorme potencial de desarrollo turístico y los atractivos para la inversión" de empresas como las españolas. Constató una recuperación del turismo de sol, playa y naturaleza, pero no tanto del urbano. El secretario de Turismo de México, Miguel Torruco, aseguró que este sector está en proceso de "franca recuperación" en su país, si bien aún no llega a los niveles de 2019. "México sigue siendo un país muy atractivo tanto para la inversión nacional como extranjera" al ofrecer posibilidades de negocios "rentables" y "exitosos", indicó. El ministro de Puerto Rico, Carlos Mercado, dijo que la isla se encuentra en un momento de transformación turística, de desarrollo hotelero y celebración de eventos internacionales, con un 80 % de vacunados completamente. No obstante, la variante ómicron del coronavirus, mucho más contagiosa, ha limitado el sector de cruceros y la actividad comercial, apuntó. En nombre de Uruguay, Tabaré Viera, destacó la "estabilidad" democrática, social y la "solidez económica" del país, donde la inversión nacional y extranjera son tratadas en condiciones de "igualdad" y responden al "interés nacional". RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y LUCHA CONTRA LA POBREZA En intervenciones grabadas, el ministro de Brasil, Gilson Machado, habló de "todo el potencial" turístico, de medidas de reducción de burocracia para entrar, como exención de visados para algunas nacionalidades, y bajada de tasas. En nombre de El Salvador, Morena Valdez, aseguró que el país es "líder" regional en vacunación y, en este contexto, el sector turístico es "esencial" y supone "un pilar para la recuperación económica". El Gobierno está al habla, explicó, con el sector privado para "robustecer las inversiones" y con la sociedad civil. La ministra de Nicaragua, Anasha Campbell, se refirió a su país como "destino emergente" y al turismo como "prioridad nacional" para luchar contra la pobreza. Dijo que es el país "más seguro de Centroamérica y uno de los más seguros del continente" y, en el contexto de la pandemia, ha obtenido el sello "safe travel" del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, con la esperanza, también, de que la inversión crezca. Por Paraguay, Sofía Montiel también hizo hincapié en ese mismo certificado de viajes seguros y en los esfuerzos de desarrollo sostenible frente a la desigualdad y los desafíos climáticos y de progreso social por medio de "planes sólidos" para atraer capital local e internacional. ESPAÑA CONFÍA EN LATINOAMÉRICA El viceministro español de Turismo, Fernando Valdés, defendió la colaboración entre España y Latinoamérica en este ámbito, y, especialmente, la participación de las pymes españolas. La industria turística ha demostrado que los viajes y la seguridad son compatibles por medio de protocolos sanitarios --dijo--, al tiempo que recordó que España es el primer inversor de la Unión Europea en Latinoamérica. Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, apuntó que la reactivación pasará por Latinoamérica como principal mercado y "mejor aliado". Y el director de Ventas de Iberia para América LAtina, Víctor Moneo, señaló: "Somos el puente natural entre ambas regiones y hablamos el español, el idioma que nos une. Trabajando juntos somos más fuertes para una economía sostenible e innovadora, fundamentalmente para el turismo". El Grupo Nexo, organizador del foro, anunció la próxima creación de una gran plataforma turística digital iberoamericana.