Illa (PSC) sobre trilingüismo: recuperar el catalán "no quiere decir impedir hablar inglés"

El candidato del PSC al 12M, Salvador Illa, ha defendido un modelo trilingüe en la escuela catalana y ha afirmado que recuperar el uso social del catalán "no quiere decir impedir hablar inglés". "¿Es que las personas que usan normalmente el catalán tienen que dejar de estudiar inglés?", ha dicho en una entrevista de Europa Press, en la que ha considerado que, cuantas más lenguas se hablen en Cataluña, mejor. Illa ha criticado que ha sido bajo los gobiernos de ERC y de Junts cuando el catalán ha "retrocedido" y les ha acusado de no aplicar la ley del sector audiovisual para obligar a producir un mínimo de producciones audiovisuales en catalán. "¿Qué han hecho en esta materia? ¿Por qué no han llegado a pactos transversales que permitan que el catalán no sea instrumentalizado por ninguna formación política?", ha añadido. Además del modelo trilingüe, la propuesta de Illa incluye que el catalán pase a ser competencia de la Conselleria de Presidencia de la Generalitat para que sea "una política más transversal". "No estoy diciendo que la consellera de Cultura no haya hecho un buen trabajo. Al contrario, pienso que es una consellera que ha actuado con competencia. Pero digo que esta cuestión no es responsabilidad de ella, es responsabilidad de todo el Govern", ha sostenido. FINANCIACIÓN DE CATALUÑA En materia de financiación, el PSC incluye en su programa electoral la condonación parcial de la deuda de la Generalitat con el Estado, medida que Illa considera que "puede beneficiar a Cataluña y al conjunto de territorios y comunidades autónomas de España". Ha señalado a los mecanismos de endeudamiento a los que, según él, tuvieron que recurrir las comunidades "fruto de unas políticas equivocadas de austeridad", y ha dicho que la condonación parcial sería una buena manera de compensar ese esfuerzo. "Además, tendría efectos neutros desde el punto de vista de las cifras macroeconómicas de España", ha añadido. DESPLEGAR EL ESTATUT Preguntado por si estaría a favor de una condonación total de la deuda, ha contestado que él "comenzaría" por la condonación parcial, y ha añadido que lo relevante es desplegar el Estatut y la creación del consorcio tributario. Illa también ha acusado a ERC y Junts de no haber hecho --textualmente-- absolutamente nada en materia de financiación y ha dicho que él se ve capaz de poder resolver la situación si preside la Generalitat: "Hablando, negociando, acordando. Confrontando ya se ha visto que no se va a ningún sitio". "No estamos de acuerdo en que Cataluña sea la tercera en aportación de recursos y la decimocuarta en recepción de recursos. Nos parece también que hay que ponerlo en la mesa de negociación para corregirlo", ha concluido. ACUERDOS POSTELECTORALES Illa ha asegurado que, tras el 12M, se guiará en base a tres criterios para formar un Govern: estabilidad; un "planteamiento socialdemócrata", y poner los servicios públicos como primera prioridad. "Con aquellos con los que no hablaré son los que practican y promueven un discurso de odio, que en Catalunya son dos formaciones políticas: Vox y (Sílvia) Orriols", ha sostenido. Con el resto de formaciones tiene "diferentes grados de afinidad" y, en función de cómo vayan las cosas, está abierto a sentarse a hablar. "Gobernar, es muy difícil hacerlo con alguien que no tiene claro que la prioridad son los servicios públicos en Catalunya estos próximos cuatro años", ha zanjado.