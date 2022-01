Un turismo diferente: ¿Qué es un viaje de duelo?

ARCHIVO - Lápidas en el cementerio Ohlsdorf de Hamburgo. Los viajes de duelo buscan ofrecer la posibilidad de tomar algo de distancia de la intensidad de la pérdida personal. Foto: Marcus Brandt/dpa

Hoy en día hay propuestas de viajes adecuadas para casi todos los públicos: desde vacaciones en la playa hasta ofertas de "wellness" o viajes de aventura. E incluso hay viajes para las personas que atraviesan un duelo. Por ejemplo, ¿cómo lidiar con el duelo cuando fallece la pareja? Para algunos o algunas, la respuesta puede ser no estar solo, de modo de poder tomar un poco de distancia, también espacial. Y, para estas circunstancias de la vida, existen los viajes de duelo. Re-Bo-Reisen, del estado germano de Renania del Norte-Westfalia, es uno de los operadores turísticos que ofrecen este tipo de posibilidades. Su dueña, Claudia Heyne, acompaña personalmente a cada grupo de viajeros como guía turística. Debido a la pandemia de coronavirus, debió realizar una larga pausa y recién pudo retomar recientemente sus actividades. Un máximo de 20 personas pueden viajar durante una semana con Heyne, ya sea por Alemania, Italia, Croacia o Grecia, o a veces a algunos destinos más lejanos. En entrevista con dpa, Heyne explica en qué consisten sus viajes. dpa: ¿Cómo debería uno imaginarse exactamente un viaje de duelo? Claudia Heyne: Para nosotros el foco está en los viajeros y no en la superación del duelo. Pero siempre contamos con una acompañante capacitada en duelos, que está disponible cada día de la semana durante las 24 horas. Solamente aceptamos a personas en duelo que viajan solas y también ofrecemos únicamente habitaciones individuales. Todos los participantes tienen el mismo antecedente y corrieron el mismo destino. Durante el viaje, disponen de la oportunidad de hablar e intercambiar experiencias con los demás. Se alternan respectivamente un día para hacer turismo y otro libre. En los días libres se ofrecen actividades durante las cuales se pueden compartir conversaciones. En nuestro último viaje a (la isla de) Rügen, por ejemplo, hicimos el Camino sobre las copas de los árboles. Lo que no ofrecemos son seminarios sobre cómo afrontar el duelo. dpa: ¿Quién puede realizar estos viajes de duelo? ¿Cuándo se está en condiciones de realizar este tipo de vacaciones? Heyne: Nuestros participantes no son personas que acaban de iniciar su duelo. Esas personas no piensan en irse de vacaciones. Quien se acerca a nosotros, quiere volver a abrirse y salir, y dejar que el mundo se le aproxime. Nuestro lema es extender desde el duelo un puente hacia la nueva vida. Ayudamos a las personas a atreverse a volver a viajar. Antes viajaban con su pareja, pero esta posibilidad ahora ya no existe. También hay gente cuya pérdida data de hace largo tiempo, pero que todavía se encuentra en duelo, busca conversar y quiere conocer gente nueva. Tenemos mucha gente que repite, pero también muchos nuevos clientes. Recientemente tuvimos una mujer que hacía el duelo porque la habían dejado. Pero esta es más bien una excepción. Otra enviudó hace 12 años y desde entonces viaja con nosotros. Estas personas pueden ayudar a las demás con sus experiencias. dpa: ¿Cómo describiría la meta de este tipo de viajes? Heyne: La meta es reunir a personas que corrieron el mismo destino. Que encuentren personas afines. Muy frecuentemente se generan amistades que perduran más allá del viaje Nadie participa en estos viajes para encontrar una pareja. Aunque a veces puede suceder. Después del último viaje, una mujer me dijo que había vuelto a encontrar la esperanza. Frecuentemente se trata de encontrar una nueva motivación. dpa