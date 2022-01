Nuevas medidas en Europa para contener contagios de covid-19 que causan protestas

SHOTLIST USO EXCLUSIVO PARA CLIENTES AFP (NO RESALE) VIENA, AUSTRIA16 DE ENERO DE 2022FUENTE: BUNDESKANZERLAMT 1. Plano general inicio de la conferencia de prensa del canciller austriaco Karl Nehammer2. Plano medio El canciller austriaco Karl Nehammer habla durante una conferencia de prensa.3. Plano general rueda de prensa del canciller austriaco Karl Nehammer4. Plano medio un periodista hace una pregunta durante la conferencia de prensa del canciller austriaco Karl Nehammer ÁMSTERDAM, HOLANDA SEPTENTRIONAL, HOLANDA16 DE ENERO DE 2022FUENTE: AFPTV 5. Plano medio el manifestante usa pegatinas contra las regulaciones de Covid6. Plano general La manifestación sale de Westpark y se dirige hacia Museumplein (Museum Square)7. Plano general La manifestación sale de Westpark y se dirige hacia Museumplein (Museum Square) HAARLEM, HOLANDA SEPTENTRIONAL, HOLANDA15 DE ENERO DE 2022FUENTE: AFPTV 8. Plano general terraza de un restaurante cerrado debido a regulaciones gubernamentales9. Plano general terraza del restaurante con clientes sentados 10. SOUNDBITE 1 - Richold Bakker, dueño de café (hombre, inglés, 30 seg.): "Entonces, solo por hoy estamos abiertos para dar una señal de que también debemos abrir como todos los demás y, con suerte, el gobierno verá esta señal y cambiará su - ¿cómo se dice eso? - su forma de pensar. Que en un par de días también podemos ir abiertos porque el límite está ahí" "So only for today we are open to give a sign that we also need to go open like all the others and hopefully the government will see this sign and change their - how do you say that? - their way of thinking. That in a couple of days we can also go open because the limit is there." BERLÍN, ALEMANIA15 DE ENERO DE 2022FUENTE: AFPTV 11. Plano medio una camarera en un café de Berlín cambia el letrero "2G" por el nuevo reglamento "2G+"12. Primer plano un cliente que cierra la aplicación que contiene su carné de vacunación en su teléfono13. Primer plano un cartel indica las nuevas reglas de Covid-19 en un café PARÍS, FRANCIA16 DE ENERO DE 2022FUENTE: FRENCH NATIONAL ASSEMBLY 14. Plano general La Asamblea Nacional de Francia durante la votación del pase de vacunas15. Plano medio las pantallas muestran los resultados de la votación16. Primer plano la pantalla muestra los resultados de la votación17. Plano medio Richard Ferrand, presidente de la Asamblea Nacional, anuncia los resultados de la votación18. Plano general La Asamblea Nacional de Francia tras la votación del pase de vacunas19. Plano medio Richard Ferrand, presidente de la Asamblea Nacional, anuncia los resultados de la votación PARÍS, FRANCIA11 DE ENERO DE 2022FUENTE: AFPTV 20. Travelling Cuidador en el hospital Lariboisière en París21. Plano medio Personal que mueve al paciente en una camilla22. Primer plano Personal que mueve al paciente en una camilla23. Paneo de arriba hacia abajo letrero de indicaciones sobre coronavirus ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: La vacunación anticovid será obligatoria en Austria a partir de febrero =(Fotos)= Viena, 16 Ene 2022 (AFP) - Austria se convertirá a principios de febrero en el primer país de Europa en hacer obligatoria la vacunación contra el coronavirus, bajo pena de elevadas multas, dijo el domingo el canciller austriaco."Como estaba previsto, vamos a hacer que la vacunación sea obligatoria a principios de febrero" para los adultos, indicó en rueda de prensa el conservador Karl Nehammer, al frente del país con los ecologistas.Durante toda la semana, la cuestión ha sido objeto de encendidos debates en el Parlamento pero también entre la población.El tema divide profundamente al país, donde cerca de 71,5% de las personas cuentan con la pauta completa de vacunación, una cifra baja en comparación a otros países occidentales. "Es un proyecto sensible" pero "conforme a la Constitución", insistió Nehammer. Está prevista una "fase de adaptación" para los más reticentes al pinchazo "hasta mediados de marzo", agregó. "Después, se efectuarán controles" y no estar vacunado constituirá un "delito" con "sanciones" financieras de entre 600 y 3.600 euros (685 y 4.100 dólares), en caso de persistir.El sábado, unas 27.000 personas se manifestaron en la capital austriaca contra la medida, alegando que va contra las libertades individuales. El gobierno austriaco dispone de una amplia mayoría en el Parlamento: además de los conservadores y los ecologistas, los líderes de los partidos socialdemócrata y liberal apoyan el texto. Solo la extrema derecha se opone.bg/abx/es/pc ------------------------------------------------------------- Parlamento francés aprueba proyecto de ley para pase de vacunaciónParís, 16 Ene 2022 (AFP) - Tras semanas de debate, el Parlamento francés adoptó definitivamente el domingo el polémico proyecto de ley que sustituye el actual pasaporte sanitario por un pase de vacunación a partir de los 16 años.El texto fue aprobado por 215 votos a favor, 58 en contra y 7 abstenciones. Los diputados socialistas (oposición) tienen previsto remitir el asunto al Consejo Constitucional para que se respeten las "libertades fundamentales", lo que retrasará unos días la promulgación del proyecto de ley.El Gobierno desea que el documento entre el vigor lo antes posible ante el aumento de casos por la variante ómicron.Con una media de 300.000 contagios diarios en la última semana, el Ejecutivo espera poner en marcha el pase de vacunación en torno al 20 de enero.El pase de vacunación impedirá el acceso de los no vacunados a varios espacios como los trenes, restaurantes o cines. Es decir: solo funcionará con un esquema de inmunización completo, salvo para acceder a los servicios de salud.El actual pase, en cambio, incluía la posibilidad de presentar un test negativo al covid-19 o haber superado recientemente la enfermedad. El nuevo documento sólo se exigirá a partir de los 16 años, mientras que a los menores de 12 a 15 años se les seguirá pidiendo el actual pase sanitario.La implementación del pase de vacunación estaba prevista para el 15 de enero, pero se retrasó debido a los desacuerdos de los diputados sobre las versiones de la norma.También contribuyó a ello las declaraciones del presidente Emmanuel Macron (liberal) a inicios de enero, de que deseaba "fastidiar hasta el final" a los no vacunados. Sus palabras desataron una tormenta en la clase política y contribuyeron a suspender el debate parlamentario sobre el proyecto de ley.reb/ib/cal/def/mm/cls/sag/mb