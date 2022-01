Panamá espera "semanas duras" por la cuarta ola pandémica

Un hombre se somete a una prueba hisopada de coronavirus en Ciudad de Panamá, en una fotografía de archivo. EFE/Bienvenido Velasco

Ciudad de Panamá, 9 ene (EFE).- Las autoridades sanitarias de Panamá esperan "semanas duras" por la cuarta ola pandémica que vive el país y que hasta ahora no ha impactado en el sistema hospitalario, que cuenta con una alta disponibilidad de camas.

Panamá está experimentando una muy acelerada subida en la cifra de los casos nuevos diarios de la covid-19, un comportamiento impulsado por la variante ómicron, que según expertos locales ya desplazó a la delta y es la dominante en este país de 4,28 millones de habitantes.

Con los 4.066 de este domingo, suman en tres días 13.913 los nuevos contagios. El viernes pasado se rompió la barrera de los 5.000 casos diarios, una cifra que se registró en el pico de la segunda ola pandémica que sufrió el país a inicios del 2021.

"Yo creo, y el equipo (de salud) considera, según las previsiones que hemos hecho, que todavía nos quedan algunas semanas duras, donde los casos van a seguir aumentando (...) lo que nos corresponde es seguir cuidándonos", afirmó este domingo el titular del Ministerio de Salud (Minsa), Luis Francisco Sucre.

El ministro alabó los ciudadanos porque están acudiendo masivamente a diagnosticarse la enfermedad: "se realizan entre 12.000 y 20.000 pruebas diariamente", y anunció que se instalarán más centros de hisopado.

De acuerdo con el reporte diario del Minsa, este domingo hay 43 pacientes hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos (UCI) y 292 en sala general, el triple de hace un mes, pero muy lejos de las cifras que se registraron en la segunda ola pandémica, cuando aún no había comenzado la vacunación.

"El sistema de salud panameño cuenta con una capacidad de 6.835 camas, de las cuales el 88 % están disponibles y un 12% ocupadas, según un informe de la red hospitalaria del Minsa y de la Caja de Seguro Social (CSS), a nivel nacional al 4 de enero de 2022", indicó un comunicado difundido este domingo.

El vertiginoso avance de la cuarta ola se evidencia en el número de personas aisladas en sus casas y en hoteles por haber dado positivo a la covid: 36.796 y 447 este domingo, respectivamente, cuando hace un mes eran solo 2.890 y 91.

En total, Panamá acumula hasta este domingo 526.315 casos de la covid-19 y 7.465 muertes, tras las siete registradas en las últimas horas.

Las autoridades sanitarias de Panamá apuestan a la vacunación y a medidas como el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico para combatir esta cuarta ola pandémica. No han establecido restricciones a la movilidad, aunque sí han suspendido actividades públicas que conlleven aglomeraciones.

De acuerdo con la información disponible, el 71,1 % de la población meta, las personas de 5 años en adelante, ha recibido dos dosis de la vacuna anticovid y el 78,9 % una dosis.

Se han aplicado además al menos 517.533 inyecciones de refuerzo, autorizada para los mayores de 16 años, y 7.959 terceras dosis a pacientes inmunodeprimidos.